El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendió este sábado que el sistema de transporte público de Asturias “funciona mejor que nunca”, pese a los problemas que se dan en los trenes de Cercanías y que, no escondió, "hay que resolver".

"Las Cercanías tienen que cambiar, que evolucionar y tener nueva malla horaria complementaria y única con la red de transporte público", puesto que más de 400.000 usuarios cuentan ya con la tarjeta Conecta.

A su juicio, lo mejor para solucionar un problema es “tenerlo diagnosticado”, como ocurre en Asturias. “Es bueno que el Ministerio lo sepa, lo que exigimos nosotros es que lo ejecute y lo haga cuanto antes”, dijo después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconociera que el material ferroviario que opera en la región sea “posiblemente el más obsoleto de toda la red”.

La consejería de Alejandro Calvo destinará el próximo año más de 70 millones a consolidar la “Asturias hiperconectada”, de los 429 millones a los que ascienden sus cuentas. “Estas cuentas construyen una comunidad más protegida, modernizan los servicios públicos y garantizan la igualdad real entre concejos; son un proyecto para la Asturias que viene”, defendió en la presentación realizada ante los medios de comunicación.

109 millones para el ciclo del agua

La mayor partida del presupuesto será para el ciclo integral del agua, para el que se contemplan 109, 21 millones. “Aunque ahora llevemos una semana de lluvia, hace quince días estábamos hablando de restricciones. Nos enfrentamos a una situación de cambio climático con lo que tenemos que hacer los recursos sostenibles y eso significa garantizar el servicio a la mayor cantidad de municipios de Asturias, y tenemos que duplicar algunos servicios para que no haya riesgo de desabastecimiento”, explicó Calvo.

En este ámbito destacan actuaciones como la transformación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi en un biofactoría, la digitalización del ciclo del agua, así como actuaciones en saneamiento y abastecimiento en la práctica totalidad de los concejos.

En lo que respecta a inversión en infraestructuras viarias y portuarias, esta alcanzará los 105 millones. En carreteras, el presupuesto será de 97,28 millones destinados a actuaciones en vías estratégicas como los corredores del Navia, Narcea y El Campu-L’Infiestu, así como en puntos clave como los accesos al Musel o los polígonos de Roces, Los Campos y Bobes.

Las conexiones aéreas serán otro puntal básico con cinco millones. En este punto, Calvo adelantó que en el aeropuerto superará próximamente los dos millones de usuarios, “un hito sin precedentes para la conectividad”.

Nuevas ayudas contra incendios

Inversión importante será la destinada a gestión de emergencias, protección ambiental y lucha contra incendios. La consejería “aprendió” de la oleada de incendios del pasado mes de agosto e incorpora en los presupuestos una nueva línea de cinco millones para que los ayuntamientos puedan limpiar la interfaz urbano-forestal, “la zona de mayor riesgo” en incendios.

Además, la gestión integral de emergencias aumentará un 12 por ciento y se elevará a 47 millones. EL objetivo es consolidar la plantilla del Servicio de Emergencias (Sepa) y modernizar sus comunicaciones, la flota, la formación y los sistemas de digitalización.

El resto del presupuesto se destinará a infraestructuras verdes y control ambiental. El registro autonómico de huella de carbono suma ya 68 empresas y 14 proyectos de absorción. En 2026 se habilitará un registro específico para los bosques de los espacios protegidos, con el fin de reconocer su valor como sumideros de dióxido de carbono.