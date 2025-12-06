Queipo reclama a Barbón que actúe para que el PSOE cese "los ataques a la Constitución"

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, animó este sábado a «mimar» la Constitución y recordó que «nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que trabajar mucho» para conseguir la implantación de la democracia en España. «El día de la Constitución es el día de todos los españoles, un día de alegría y celebración por un texto en una norma madre, que es la que nos ha dado estabilidad, progreso de convivencia y de igualdad en la ley que asegura el futuro de España», afirmó durante un acto convocado en Oviedo por Nuevas Generaciones para celebrar los 47 años de la Constitución.

Es por eso que pidió a Adrián Barbón que exija a su partido que «deje de atacar» a la Carta Magna. «En este día que estamos celebrando este texto, la norma básica de convivencia en este país, creo que podría aprovechar para hacer un llamamiento a su propio partido, al Gobierno que lo sustenta, para que deje de atacar la separación de poderes, para que deje de utilizar la justicia para hacer política o atacar a rivales políticos o que deje de secuestrar el Congreso de los Diputados para que no se puedan llevar a cabo o sacar adelante las propuestas que está haciendo el principal partido del Congreso que es el Partido Popular», reclamó.

En su opinión, lo que tiene que hacer el presidente del Principado, quien este sábado lanzó una batería de propuestas en caso de que se llevase a cabo una reforma constitucional, es «bajar al terreno» y lograr que el PSOE «respete» la Constitución porque es «lo único que puede asegurar la convivencia, y la tranquilidad entre todos».

«Adrián Barbón tiene una oportunidad de oro para exigir a su partido y al Gobierno de Pedro Sánchez que dejen de atacar la Constitución y los valores que esta protege. Esto implica actuar en defensa de los valores de la Constitución y no en su contra. Si no lo hace, queda claro que, tenemos al principal sanchista en Asturias. Barbón no eleva la voz por los asturianos, lo que hace es someterse dócilmente a lo que quiere el Gobierno central», insistió.

Trabajo de Nuevas Generaciones

Queipo también aprovechó el marco en el que se encontraba para destacar el trabajo de las Nuevas Generaciones del PP frente a otras organizaciones juveniles que «están siguiendo un camino divergente», fomentando y alimentando «esos discursos de odio y de barro que sus partidos mayores están practicando». En este punto, puso el ejemplo de las juventudes socialistas que «hemos visto como ponían en duda la sentencia contra el fiscal», lo que equivale a «poner el duda todo el sistema judicial». También criticó a las juventudes de Bildu que atacaron la sede del PP en Bilbao.

Por su parte, desde Nuevas Generaciones hicieron un llamamiento a los jóvenes para «no permanecer inmóviles» mientras «cada día son más los enemigos de la Constitución». «Defendamos con la misma visión y la valentía de los hombres y mujeres de la Transición, nuestro país, nuestra Constitución y nuestra democracia», animó Laura Martínez, su presidenta.