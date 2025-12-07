Asturias creará cuadrillas forestales específicas para la prevención de incendios

La prevención y protección contra incendios será uno de los pilares del presupuesto asturiano para el próximo año. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria pondrá en marcha una medida “pionera” y creará siete cuadrillas forestales específicas, cada una de ellas con seis o siete trabajadores, para llevar a cabo durante todo el año labores de protección y prevención de incendios en los montes públicos.

El área dirigida por Marcelino Marcos contará con un presupuesto de 272 millones, que permitirá elevar los recursos contra los incendios forestales en un 48 por ciento hasta los 15,5 millones, que se sumarán a los 78 millones que invertirá la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Para la creación de las cuadrillas forestales se contemplan 525.000 euros, lo que permitirá "estabilizar en el tiempo las labores de protección de los montes públicos, asegurar la ejecución continuada de los planes de prevención y adaptar los trabajos a los ciclos biológicos de la vegetación", según el consejero.

La contratación del personal se iniciará el próximo año y la previsión del Principado es que la partida aumente en 2027.

Además, el próximo año se van a aumentar los medios para los trabajos preventivos; intensificar las actuaciones de silvicultura, como clareos, podas o gestión de biomasa; mejorar y acondicionar cortafuegos, caminos rurales, accesos a montes o puntos de agua; y reducir el combustible vegetal mediante el pastoreo y aprovechamientos tradicionales de la madera.

Ayudas al sector agroganadero

En lo que respecta al sector agroganadero, el Principado destinará 101,8 millones a las diferentes líneas de apoyo de la Política Agraria Común (PAC), de los que 69,6 millones serán para ayudas directas. Además, el presupuesto reserva 12,8 millones para actuaciones sanitarias. Marcelino Marcos se comprometió este año con las organizaciones agracias a que el próximo año se saneará toda la cabaña ganadera.

También se llevará a cabo el segundo plan de gestión del lobo.

Otra novedad presupuestaria es el plan “Saboreando el Paraíso”, dotado con un millón de euros. El objetivo es “mejorar el conocimiento y la competitividad en los mercados, apoyando acciones de promoción” y reforzando la presencia de los productos asturianos con sellos de calidad.

Al sector pesquero se destinarán más de 8 millones de euros; el apoyo a empresas agroalimentarias y forestales se incrementará un 22 por ciento, hasta los 11 millones; y se mantendrán acciones de apoyo al emprendimiento como el ticket rural.