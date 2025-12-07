Marcelino Marcos: "Asturias es la comunidad de la cornisa cantábrica que más ayuda destina a la incorporación al campo"

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, quiso responder este domingo a la “manipulación” que en los últimos días, dice, se ha realizado por parte de los partidos de la derecha y de algunas organizaciones agrarias de la gestión de las ayudas de incorporación al campo en Asturias. “Somos la comunidad autónoma de la cornisa cantábrica que más ayuda destina a la incorporación al campo”, aseguró.

Detalló que este año se realizaron dos convocatorias de las ayudas de incorporación al campo asturiano, destinadas a jóvenes y a ganaderos y agricultores de entre 40 y 56 años. Entre ambas se invirtieron 13 millones de euros, puesto que “la resolución impedía aumentar más esa partida”. “Cuando ahora nos piden que destinemos más dinero, no podemos, porque la resolución establece un límite”, afirmó.

En la primera convocatoria, dotada con 10 millones, se presentaron 115 solicitudes de jóvenes, de las que fueron aprobadas 101. Nadie quedó en lista de espera, pues “hubo gente que se retiró o que no cumplía con las bases”. Ganaderos y agricultores de más de 40 años se presentaron 83, de los que recibieron ayuda 50 y quedaron en lista de espera 21.

En la segunda convocatoria, para la que había 3 millones, el número de solicitudes de jóvenes fue de 97. Se aprobaron 33 y quedaron en lista de espera 51; mientras que de mayores de 40, se presentaron 48, aprobando solo 9 y dejando 28 en lista de espera.

En total, en la categoría de jóvenes se recibieron 212 solicitudes, aprobándose 134; y en la de adultos, 131, aprobándose 59. Es decir, se beneficiaron 193 personas. En toda la legislatura se han incorporado al campo asturiano 269 beneficiarios y se han invertido 17,6 millones.

Los beneficiados de esta ayuda recibieron este año cerca de 67.000 euros. Una cifra, destacó Marcos, por encima de comunidades como Galicia o Cantabria.

“El presupuesto de 2026 también contempla la posibilidad de sacar una convocatoria de 9 millones de euros. Aquellos que critican y censuran los datos tienen una nueva oportunidad para demostrar que apoyan el presupuesto. Porque este tipo de ayudas no salen por generación espontánea”, insistió el consejero.