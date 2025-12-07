El PP acusa a Barbón de ignorar a los autónomos y cargarlos con una "fiscalidad excesiva"

La carga fiscal que sufren los autónomos es el nuevo blanco de las críticas del Partido Popular. El diputado Andrés Ruiz advirtió este domingo que este colectivo es el gran olvidado por el Gobierno de Barbón en los presupuestos para el próximo año, a pesar de que soportan “una de las cargas fiscales más altas del país”.

El parlamentario popular señaló que “la elevada fiscalidad del IRPF y la escasez de ayudas disponibles están provocando un claro retroceso de este colectivo en Asturias, ya que ha caído por debajo de la barrera de los 70.000 trabajadores, a pesar de que en el conjunto de España continúa creciendo.”

El IRPF es el principal impuesto que “agrava” la actividad de los autónomos y en Asturias los tramos autonómicos “siguen sin actualizarse conforme a la inflación” provocando que quienes ingresan entre 33.000 y 53.000 euros se enfrentan a uno de los tipos más elevados de España, el 19,2 por ciento.

“No es de extrañar que las asociaciones de autónomos reclamen una rebaja del IRPF autonómico que alivie una presión fiscal que aboca a muchos al cierre”, opinó.

La “congelación y la escasa ejecución” de la tarifa mixta y del cheque emprendedor preocupa también a los populares. “Hablamos de ayudas cuyo importe no aumentará en 2026 y cuya ejecución es claramente deficiente. A 1 de noviembre la ejecución de ambos programas será prácticamente inexistente”, apuntó Ruiz.

Y puntualizó: No debemos olvidar que muchos nuevos autónomos dependen de estas ayudas para garantizar la viabilidad de sus negocios y consolidar sus proyectos”.

En definitiva, concluyó, “Barbón vuelve a desatender a los autónomos y sus necesidades. Es desolador comprobar cómo año tras año evita afrontar los problemas reales de este colectivo y lo condena a soportar una fiscalidad muy elevada para sostener el creciente gasto corriente de la maquinaria burocrática del Principado de Asturias. Una vez más, los socialistas gastan y los autónomos pagan la factura”.