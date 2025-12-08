Derechos Sociales redobla la atención a la infancia al ampliar la atención temprana a los 6 años

Derechos Sociales redoblará la protección a la infancia. La consejería ampliará el próximo año la atención temprana al asumir por primera vez la atención de niños entre los 4 y 6 años, para lo que destinará un presupuesto de 3,2 millones, un 49,6 por ciento más que en 2025. Así lo ha desgranado este lunes la consejera, Marta del Arco, quien ha explicado que las cuentas de su competencia “tienen dos pilares claros: el apoyo y cuidado de las personas y las familias y el fortalecimiento de las entidades del tercer sector, tanto en el apoyo y en la intervención como en el voluntariado”.

Esta medida permitirá ampliar la atención a los menores con trastornos en el desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla en una etapa vital clave para en su desarrollo hasta alcanzar los 4.000 beneficiados en 2027.

“Reforzamos así la atención a los niños y a las familias, facilitándoles pautas en los cuidados en el hogar, primando siempre el interés del menor”, ha destacado Del Arco.

Dependencia, pilar fundamental

Partida importante en los presupuestos será la destinada a dependencia. El crédito para las prestaciones económicas a las personas dependientes alcanzará los 69 millones, un 13 por ciento más, con el objetivo de llegar a 20.000 personas. Además, reforzarán la ayuda a domicilio y teleasistencia a dependientes para atender a oros 20.000 beneficiarios (actualmente llegan a 16.500). Para tal fin contemplan 36, 9 millones.

Esta inversión se completa con el refuerzo a la colaboración con las entidades locales, que crece casi un veinte por ciento. De esta forma, ha detallado la consejera, “mejorarán las ratios de personal de la red de centros de servicios sociales, la ampliación de la cobertura y calidad del servicio de ayuda domicilio y teleasistencia a personas no dependientes en situación de fragilidad o la atención a las personas sin hogar”.

Ayudas contra la pobreza severa

Precisamente, otra novedad del presupuesto es una nueva convocatoria plurianual entre 2026 y 2028 contra la pobreza material severa. Por un lado, habrá una línea denominada “programa básico”, dotada para este año con 1,9 millones, que estará destinada a entidades que desarrollen programas para familias con menores en situación de exclusión y que recibirán una tarjeta monedero. La pretensión es poder llegar a 4.000 familias a lo largo de todo el programa.

La otra línea de ayuda estará enfocada en la seguridad alimentaria. En ambos casos, se acompañará, en paralelo de un itinerario específico de inclusión social.

La tercera rama importante del presupuesto de Derechos Sociales será el cumplimiento del acuerdo con los trabajadores de los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). Su consignación ascenderá a 228,6 millones, de los que cinco millones y medio se reservan para personal y para garantizar dichos compromisos.

“Este aumento mejora sustancialmente las condiciones sociolaborales de la plantilla y revertirá en la mejora de la atención a las personas que viven en nuestros centros”, ha asegurado.