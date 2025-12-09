La derecha carga contra el "sectarismo" en los presupuestos de Alejandro Calvo: "Se priorizan según afinidades políticas"

Compareció esta mañana Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, en el parlamento asturiano con un presupuesto bajo el brazo que asciende a 429 millones. “Asturias progresa adecuadamente cuando infraestructuras, movilidad, medio ambiente, agua y emergencias avanzan como un sistema único, bien coordinado, moderno y resiliente; un sistema capaz de anticipar los riesgos, de acompañar la transición climática y energética, y de garantizar la igualdad real”, defendió.

Para demostrarlo habló de los 105 millones para infraestructuras, que permitirán seguir impulsando proyectos “estratégicos” como el estudio informativo y de impacto ambiental de la autovía del suroccidente entre La Espina y Tineo; el inventario integral de taludes para identificar zonas inestables y programar actuaciones preventivas; o la intervención en nudos relevantes de la red autonómica.

Continuó con los más de 70 millones que invertirán en transporte público para digitalizar la tarjeta Conecta o fortalecer la conectividad aérea, así como para obras concretas como los avances decisivos en la nueva estación intermodal de Gijón. Y acabó con las grandes áreas de Emergencias y el ciclo del agua.

"Repetitivas" y "sectarias"

Sin embargo, las cuentas fueron duramente criticadas por una derecha que las considera “repetitivas” y “sectarias”. La diputada del grupo parlamentario del Partido Popular Cristina Vega criticó que las partidas se incrementan o disminuyen "en función de quién gobierna", es decir, “se priorizan según afinidades políticas”, y calificó a Calvo como el consejero "más sectario de la historia".

A su juicio, el departamento dirigido por Calvo es la "consejería de la reprogramación", de los "reproyectos" y las "reilicitaciones", con inversiones "que llevan siendo plurianuales" muchos años.

El diputado Gonzalo Centeno, de Vox, puso el foco en la escasa ejecución presupuestaria y acusó al consejero de anteponer un “proyecto ideológico” a la “eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. Un "modelo socialista" señaló, que se basa en cumplir con los postulados de la "agenda 2030" y la "esquizofrenia" del cambio climático. Finalizó cargando contra la tarjeta Conecta, que, recordó, pagan los asturianos aunque beneficia “a la señora que hasta el otro día llevaba Adif, al señor Óscar Puente…”

También Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, criticó el “sectarismo” de las cuentas, las cuales, afirmó, “funcionan por inercia”. “No ofrecen soluciones a los problemas reales de los concejos y tampoco afrontan las necesidades de Asturias en infraestructuras, vertidos, medioambiente o prevención de incendios”, lamentó.

Respaldo de la izquierda

En lo que respecta a los partidos de la izquierda, Delia Campomanes, diputada de Convocatoria-IU, definió los presupuestos que avanzan hacia una “Asturias que garantice el derecho a la movilidad, que proteja su medio natural, que refuerce a sus ayuntamientos y que se tome en riesgo la gestión de los riesgos”.

Aunque reconoció que tenían algunas dudas, por ejemplo, con Cogersa y pidió que el dinero que se destine a tal ámbito sea verdaderamente para lograr un “a un modelo circular, público y especialmente justo”.

Por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto, se preguntó si en el contexto de "crisis hídrica" y "climática" en Asturias existe "suficiente capacidad para mantener una infraestructura hidráulica". En este sentido, ha considerado necesario tener en cuenta que en la región "llueve mucho menos" y hay muchos más visitantes.