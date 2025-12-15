El encargo del Presidente de la Junta del Principado al Anguleru (con tirón de orejas a los diputados)

"Si alguna petición hay que hacer en esas cartas, es que el próximo año el Parlamento cumpla su función, que consiste en razonar, discutir y argumentar para lograr acuerdos en beneficio de Asturias, sin excesos, griterío y polarización, que es lo que lamentablemente está sucediendo en nuestro país, aunque el de Asturias sigue siendo un Parlamento donde se discute de manera razonable y las cosas no han llegado a extremos que vemos en otros ámbitos".

Celia Fernández, Juan Cofiño y el Anguleru. / Junta

Es la petición (que lleva implícito un pequeño tirón de orejas a los diputados del Congreso en Madrid, y un aplauso a los asturianos) que ha realizado este lunes por la mañana el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, al Anguleru, el mágico personaje navideño que en Asturias "ayuda" a Papá Noel a repartir los regalos durante la Nochebuena y tiene su sede en San Juan de la Arena (Soto del Barco), a orillas de la ría del Nalón, uno de los principales centros de capturas de angula en España. Al menos, hasta hace unos años, pues las capturas han ido a menos temporada tras temporada.

Para 2026, el presidente de la Junta pidió también "normalidad en el funcionamiento de las instituciones" al Anguleru, que acudió ataviado con su habitual atuendo: chubaquero y pantalones amarillos, piñera y farol en mano, así como su gran barba y gorro de lana negro.

Son ya varios años en los que el Anguleru visita el parlamento asturiano, donde además de Cofiño este lunes también lo recibió la vicepresidenta Celia Fernández. A ambos les dió el personaje las cartas para que sus señorías escriban sus peticiones y deseos.

Cofiño, amable y afectuoso

"Presta venir a la Junta, donde nos recibe el presidente, que siempre es amable y afectuoso. He entregado cartas para que me piden lo que consideren oportuno, el año pasado me pidieron que aprobara los Presupuestos, que se aprobaron, pero yo no hice nada, se lo trabajaron ellos", explicó el Anguleru a los periodistas que le esperaban a la puertas de la Junta.

El popular personaje saludó también a escolares de primero y segundo ciclo formativo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección del C.E.S. San Eutiquio La Salle, de Gijón, que estaban realizando una visita a la Junta General.