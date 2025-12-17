Vox presenta su enmienda a la totalidad al Presupuesto: "Es propaganda, expolio y saqueo"

Vox Asturias presentó este miércoles su enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Principado, al considerar que las cuentas “hipotecan el futuro de Asturias” y que están diseñadas para mantener la estructura del Gobierno socialista mientras “los asturianos siguen pagando”.

La portavoz del partido, Carolina López, fue tajante y calificó la propuesta del Ejecutivo como “unos presupuestos expansivos en el gasto, pero fracasados en los resultados”. No son sociales, sino “propaganda, expolio y saqueo”.

“Es un presupuesto de casi 7.000 millones de euros que no mejora la sanidad, no reduce las listas de espera, no impulsa la industria, no ayuda a fijar población, no apoya a las familias y no rebaja impuestos”, afirmó.

En este sentido, apuntó que se destinan “tres de cada cuatro euros a gasto político y burocracia”, dejando “las migajas para los asturianos”, a pesar de que desde el Ejecutivo se vende su propuesta como un avance progresista. Y sentenció: “lo único que progresa es el gasto, la burocracia y la presión fiscal”.

Por esa razón, Vox presentó formalmente su enmienda a la totalidad. “Hoy anunciamos una enmienda a la totalidad, porque estos presupuestos no sirven a Asturias sino que sirven al PSOE”, incidió López.

A su juicio, Barbón “no prioriza a los asturianos”, sino a “la ideología, la imposición de la llingua, de su relato”. En este contexto, advirtió que “los asturianos no podemos seguir siendo los paganinis de este gobierno que solo trabaja por y para los suyos”.

“Hay dinero para agenda ideológica, pero no para sanidad”, lamentó, señalando también el abandono del medio rural y la falta de inversión real en infraestructuras, industria o carreteras.

Por todo ello, “aprobar estos presupuestos sería irresponsable”. López también pidió “recuperar el sentido común en el uso del dinero público”, exigiendo que “cada euro que los asturianos pagan vía impuestos sea destinado a lo que verdaderamente importa en el día a día”.