El Presupuesto supera su primera prueba: la izquierda tumba las enmiendas a la totalidad de la derecha

El proyecto de Presupuestos para 2026 del Gobierno de Adrián Barbón enfrentó este viernes su primer combate. No había mucho margen para la sorpresa y las votaciones acabaron confirmando la crónica de una derrota anunciada. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Foro fueron tumbadas por el bloque de la izquierda, que por primera vez llegó a este debate con el acuerdo presupuestario cerrado gracias al pacto alcanzado por el Gobierno con Covadonga Tomé. Seguirán por tanto las cuentas, que rondan los 7.000 millones, con su tramitación y su debate el próximo 29 de diciembre.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, fue muy crítico con los grupos de la derecha, a los que acusó de usar las enmiendas a la totalidad como “herramienta de bloqueo” sin presentar una opción alternativa real. “No tienen proyecto, no dan ni una sola idea”, cargó directamente contra el Partido Popular.

Peláez los acusó de “votar no” a un presupuesto que permitirá consolidar el pacto “Asturias Educa”, reforzar los fondos para prevención y los servicios de extinción de incendios, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar el estado de bienestar y mantener el impuso inversor.

El "peor" presupuesto de Barbón

“Son unas cuentas que refuerzan el estado de bienestar, que apuestan por una fiscalidad justa, invierten en educación, sitúan a la vivienda como una prioridad, que nos preparan mejor para los azotes del cambio climático y que refuerzan la inversión productiva, en definitiva, son unos presupuestos pensados para la mayoría social”, aseguró.

Tajante fue en su intervención el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, a la hora de valorar la propuesta del Gobierno de Barbón: “el peor presupuesto de todos los que han presentado”. En su intervención recordó como las cuentas han ido aumentando en los últimos años y puso en duda a dónde se destina ese dinero. “Va a engordar la Administración. Una Administración enorme, anquilosada e ineficiente. Una Administración sumida en la burocracia, mal organizada y peor gestionada”, afirmó.

Los populares llegaron al debate con un objetivo claro: pinchar la “burbuja” presupuestaria y lograr el apoyo para rebajar la carga impositiva de los asturianos. No fue posible, a pesar de los argumentos de Queipo defendiendo “la mayor rebaja de impuestos de la historia de la democracia en Asturias”, que permitiría a la región “competir, crear oportunidades y generar empleo”.

“Las prioridades de un gobierno se reflejan en el presupuesto, y este presupuesto no prioriza a los asturianos”, aseguró en su intervención la portavoz de Vox, Carolina López. La diputada criticó que el aumento presupuestario no se vea reflejado en las necesidades reales de los ciudadanos, sino que “cronifica problemas”.

Para López, las cuentas son “ideológicas, ineficientes y profundamente injustas”. Aseguró que la educación es un “laboratorio ideológico”, advirtió que “más de 3.000 personas mayores esperando una plaza residencial” y aseguró que la política de vivienda del Principado es “el manual de lo que no hay que hacer”.

Por primera vez, Foro se sumó a PP y Vox con una enmienda a la totalidad al considerar que los presupuestos “no afrontan ninguno de los problemas y retos de Asturias, no mejoran los servicios públicos y siguen condenando a los asturianos a ser los españoles que más impuestos pagamos”.

Criticó Adrián Pumares el “agujero negro” en el que se ha convertido la Consejería de Movilidad, cargó contra una tasa turística que espera “ningún ayuntamiento ponga en marcha” y calificó la gratuidad de la matrícula universitaria como “ineficiente, regresiva e injusta”.

La izquierda defiende un proyecto para "justos"

Ya en el turno de fijación de posición, Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria-IU, destacó que los presupuestos "no dejan a nadie atrás", basándose en valores como "solidaridad, justicia social, igualdad y libertad con mayúsculas, no la caricatura de libertad que nos quieren vender los mercaderes del odio y de la intolerancia".

“Son los presupuestos del estado del bienestar y de los derechos de los asturianos y responde a las demandas ciudadanas. Son justos y ponen el foco en quienes más necesitan unos servicios públicos fuertes”, remarcó.

La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, indispensable para que los presupuestos salgan adelante, acusó a PP y Vox de “estar guiados desde Madrid”. Aunque reconoció que en ciertas áreas, como la sanidad, “hay margen de mejora”, insistió en la importancia del papel de lo público y la necesidad de fortalecer la autonomía de Asturias.

Asimismo, defendió que los presupuestos van en favor de toda la ciudadanía, "no de ese minúsculo grupo de ricos a los que la derecha pretende defender permanentemente bajando los impuestos".

En el turno de fijación de posiciones también intervinieron Andrés Ruiz, por el PP, quien incidió en el desfase contable que su partido habría detectado en las cuentas de Vipasa por 7 millones. Gonzalo Centeno, de Vox, repitió que "Asturias tiene la reforma fiscal más alta de toda Europa. Su estado del bienestar tiene el riesgo de ser destruido porque no va a haber los suficientes recursos. Por último Dolores Carcedo, portavoz del PSOE, criticó la postura "repetitiva y apocalíptica" de PP, Vox y Foro frente al presupuesto de 2026, unas cuentas "equilibradas, equitativas y coherentes".