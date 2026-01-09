El PP acusa a Barbón de "hacer teatro" con el Huerna: "En Madrid no existe y no logra resultados"
El diputado Pedro de Rueda pide al presidente que "deje de lado la pose mediática y defiende de verdad los intereses de Asturias"
El Partido Popular ha criticado este viernes la “teatralidad” del presidente del Principado, Adrián Barbón, respecto a lo que el peaje del Huerna, después de que el socialista cargase duramente contra la concesionaria y dijese sentirse “indignado” por la situación que se está dando sobre la principal conexión de Asturias con el resto de la península.
Para el principal partido de la oposición, las declaraciones de Barbón no son más que “teatro”. “Sus gestos impostados no han servido para nada, porque el peaje sigue en vigor y los asturianos siguen pagando cada vez más”, afirmó el diputado Pedro de Rueda.
En su opinión, el presidente regional “presume en los medios de comunicación de reivindicaciones, pero en Madrid no existe, no cuenta y no logra resultados. Su política de titular fácil y foto de propaganda solo demuestra su debilidad y su falta de peso”.
El diputado considera que la subida del peaje del Huerna sin tener en cuenta las circunstancias actuales de la autopista, afectada desde hace un año por un argayo cuyas obras han obligado a limitar la velocidad en un tramo y han provocado varios atascos a lo largo de 2025, no es más que “el enésimo desprecio a los asturianos, y es la puntilla a la credibilidad de Adrián Barbón”.
“Al presidente de Asturias le interesa más ser fiel a un sanchismo en decadencia que tener incidencia real en Madrid para el beneficio de los asturianos”, censuró.
Por todo ello, De Rueda exigió a Barbón que “deje de lado la pose mediática y defienda de verdad los intereses de Asturias: menos postureo, menos teatro y más resultados, porque Asturias no puede seguir pagando la debilidad política de su presidente”.
