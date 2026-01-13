Asturias y León ponen en valor su historia jurídica con la iniciativa "Leyes pioneras del Reino"

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y el director de la Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León, Vicente Carvajal, han presentado hoy la iniciativa "Leyes pioneras del Reino. Asturias-León", un proyecto divulgativo que pone en valor la trascendencia histórica y jurídica de las normas surgidas en el antiguo Reino asturleonés.

La iniciativa, organizada por la Academia leonesa con la colaboración de la Junta General, se articula a través de una exposición, un ciclo de conferencias y lecturas públicas, con el objetivo de dar a conocer “la relevancia de las más importantes aportaciones legislativas y jurídicas del Reino”, subrayando su carácter pionero y su influencia en las reglas de convivencia que han llegado hasta la actualidad.

Juan Cofiño ha explicado que la colaboración institucional responde a la proximidad geográfica, histórica y cultural entre Asturias y León, recordando que el Reino de León “no es otra cosa que la continuidad de los primeros reinos astures, con el traslado de la capital de Oviedo a León”. En este sentido, ha defendido el acierto de difundir los Fueros y los Decreta, al considerarlos fundamentales en la construcción de la estructura del Estado español.

El presidente del Parlamento asturiano ha recordado que fue Alfonso V quien en el año 1017 convocó la curia regia en la que se aprobaron los Fueros de León, que supusieron la positivización del Derecho y el establecimiento de garantías básicas en la organización judicial, con vocación de permanencia en el tiempo y el territorio. Posteriormente, con Alfonso IX, se aprobaron en 1188 los Decreta, considerados antecedentes del Derecho Constitucional por incorporar la participación del pueblo y someter el poder del rey a control político. Su relevancia fue reconocida por la Unesco en 2013, al declararlos Patrimonio de la Humanidad como cuna del parlamentarismo.

Por su parte, Vicente Carvajal ha subrayado que iniciar el recorrido de la exposición en Asturias responde al “hermanamiento histórico” y a la conexión natural entre ambos territorios. Ha destacado que el Reino asturleonés produjo normas legislativas que constituyeron “el armazón de los distintos Estados”, y ha señalado la trascendencia del Fuero Juzgo, base del Derecho Penal hasta los siglos XIX y XX. Asimismo, ha resaltado el valor de la legislación de Alfonso V, que reguló y articuló un Reino “conocido por primera vez en Europa”.

La exposición, que se inaugurará el 16 de enero, se instalará en el Palacio de los Condes de Toreno hasta el 6 de febrero. Reúne los tres textos más antiguos de los Fueros (preceptos locales y territoriales y el Fuero Juzgo), junto a paneles explicativos, facsímiles desde el siglo X, entre ellos el Códice Calixtino, y los cinco documentos por los que la Unesco reconoce a León como cuna del parlamentarismo. Se han programado visitas guiadas los días 17, 24 y 31 de enero, además de visitas concertadas para centros educativos.

El programa se completa con un ciclo de conferencias, que arrancará el mismo día de la inauguración con la ponencia de Fernando de Arvizu y Galarraga sobre Alfonso V, rey de León, Asturias y Galicia y su legislación pionera en la historia de España. Esta primera charla será el viernes 16 de enero a las 19.30 horas en la Junta General del Principado. También intervendrán Francisco La Moneda Díaz y José Avelino Gutiérrez González, con conferencias dedicadas a la Carta Magna leonesa y a la formación de los territorios de Asturias y León entre los siglos VIII y XIII.

Finalmente, el 6 de febrero se celebrarán en el Hemiciclo de la Junta General dos lecturas públicas de los preceptos del Decreta de 1188 y del Fuero de León, como cierre de una iniciativa que reivindica el papel del Reino Asturias-León en la historia del Derecho y del parlamentarismo europeo.