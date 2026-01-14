Condiciones económicas que no cubren el coste del servicio: las razones (explicadas por el PP) por las que una decena de escuelinas están sin comedor

El Partido Popular acusó este miércoles al Gobierno de Adrián Barbón de “falta de previsión” y de compromiso con la zona rural, después de que se destapase que al menos una decena de escuelines de la red autonómica de 0 a 3 años no disponen de servicio de comedor.

La diputada Gloria García recordó que la existencia de escuelas infantiles de 0 a 3 años constituye “un pilar esencial” para la conciliación familiar, además de contribuir “en la lucha contra la despoblación de las zonas rurales de nuestra región, especialmente en aquellas más alejadas de los núcleos urbanos”.

Explicó que la problemática se debe a que las empresas que prestan estos servicios consideran que las condiciones económicas ofertadas por la Consejería son “demasiado bajas” y no cubren los costes reales de elaboración, de transporte a las escuelas infantiles situadas en zonas rurales alejadas y del personal necesario para realizar el servicio.

Así lo ejemplificó. El contrato del servicio de catering para la escuelina El Diañu Burllón de Riosa fijó un precio unitario día/servicio “excesivamente reducido”, concretamente, de 6,82 euros. Tal circunstancia motivó que no recibiera ninguna oferta y el lote quedase desierto.

Sin embargo, para el servicio de catering para las escuelas infantiles de Boal, Santa Eulalia de Oscos, Valdés y Villayón se estableció un precio de 7,64 euros por día y servicio. Ese incremento en el precio conllevó que se presentasen dos ofertas, adjudicándose el contrato a la empresa Gerusia S.L. por un precio día/servicio de 7,92 euros (8,71 euros con el IVA incluido), el 2 de enero de 2026.

Ante esta situación, la Consejería de Educación todavía no ha dado una solución “más allá de buenas palabras y meras intenciones”. “Desconocemos ni cómo, ni cuándo empezará a funcionar el servicio de comedor en aquellas escuelas infantiles que se han quedado sin el servicio de comedor. Estamos ante un ejemplo más de la falta de previsión y de compromiso del Gobierno de Barbón con el medio rural y con la igualdad de oportunidades entre la zona rural y la zona urbana de nuestra región”, criticó García.

Propuestas que "no resuelven el problema"

A su juicio, las dos propuestas planteadas en un primer momento “no resuelven el problema, sino que lo empeora”. Por un lado, “que los niños acudan a los centros solo a media jornada dificultaría que padres y, sobre todo, muchas madres, pudieran acudir a su puesto de trabajo, convirtiéndose en un obstáculo para la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Por otro, “la propuesta de que las familias aporten la comida de los niños, conllevaría una doble problemática, como es la falta de personal cualificado para prestar el servicio de las comidas y los posibles incumplimientos tanto en el ámbito de la seguridad alimentaria, como los derivados de la falta de control de los productos”.

Por esa razón, el Partido Popular registró una iniciativa parlamentaria pidiendo explicaciones al Gobierno autonómico y exigiendo a la Consejería de Educación el urgente restablecimiento de la prestación del servicio de comedor en aquellas escuelas infantiles de 0 a 3 años que se han visto privadas de este servicio.