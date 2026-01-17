Asturias y León exponen juntos en la Junta General las leyes pioneras que estableció el reino asturleonés en el siglo XI: "Fue el principio de todo"

El catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de León Fernando de Arvizu y Galarraga ofreció ayer una conferencia en la Junta General del Principado de Asturias centrada en un hito fundamental de la historia jurídica peninsular: los decretos promulgados en el año 1017 por el rey Alfonso V, considerados las primeras leyes de carácter territorial dictadas en España tras la caída del Reino visigodo en el año 711. Lo hizo en el marco de la exposición "Leyes Pioneras del Reino", que se inauguró ayer y que podrá visitarse en el Palacio de los Condes de Toreno de Oviedo hasta el próximo 6 de febrero.

La muestra, cuya apertura contó con la participación del presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, del presidente de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, José Luis Chamosa, y con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, acoge los tres textos más antiguos que se conocen de los Fueros: los preceptos locales y territoriales y el Fuero Juzgo. Además, tiene paneles informativos. En el acto estuvieron también la consejera de Educación, Eva Ledo; el director de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, Vicente Carvajal; el patrono de la Academia y director general de Empleo Público del Principado, Miguel Ángel Rodríguez; y el patrono de la Academia y comisario de la exposición, José Manuel Rodríguez Montañés, entre otras autoridades. Durante su intervención, Juan Cofiño enfatizó la importancia de la iniciativa "Las leyes pioneras del Reino. Asturias-León", que supone "una colaboración que es ejemplo de convivencia".

Por la izquierda, Miguel Ángel Rodríguez, Vicente Canuria, José Luis Chamada, Juan Cofiño y Vicente Carvajal, ayer, en la inauguración. | MARIO CANTELI

El Reino de León, precisó el presidente de la Junta General del Principado, "ha dado continuidad a los reinos primigenios de Asturias y supone la base legislativa de nuestro país", y subrayó "la importancia en todos los órdenes de dos hechos jurídicos muy relevantes: los Foros de León y los Decreta, que son los precursores del moderno constitucionalismo y el origen del parlamentarismo". En su conferencia, De Arvizu explicó el contexto y el alcance de la denominada curia plena reunida por Alfonso V a comienzos del siglo XI. En aquella asamblea, presidida por el monarca y en la que participaron obispos, abades y los grandes nobles del reino, se aprobaron 19 decretos que supusieron un cambio radical en la forma de concebir el Derecho.

"Hasta entonces, el Derecho existía, pero era esencialmente local", explicó el catedrático. Cada comunidad se regía por normas propias, bajo la idea de que lo que era válido en un lugar podía no serlo en otro. Alfonso V, sin embargo, recuperó una práctica que se había perdido desde época visigoda: la promulgación de leyes comunes para todo el reino, que abarcaba León, Asturias y Galicia.

Los decretos de 1017 abordan en primer lugar cuestiones de disciplina eclesiástica, como la autoridad de los obispos sobre monasterios y comunidades religiosas, la irrevocabilidad de las donaciones a la Iglesia o el carácter inalienable de sus propiedades. También regulan aspectos civiles y sociales: el régimen de las mandaciones (territorios del rey administrados por delegados), las normas matrimoniales, la libertad de movimiento de determinados grupos sociales o los procedimientos para determinar la dependencia personal de un individuo.

Juan Cofiño presenta al conferenciante.

La conferencia abordó además un segundo bloque normativo menos conocido: los 29 preceptos municipales para la ciudad de León que completan y enriquecen la visión del derecho leonés del siglo XI. Para el catedrático, la importancia de estas leyes va más allá del interés académico. "Es el principio de todo", subraya. Muchas normas que hoy se consideran evidentes (como la inviolabilidad del domicilio o la protección de la propiedad) hunden sus raíces en estos textos medievales. "El Derecho está presente en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero no siempre ha sido como lo conocemos hoy", recuerda.

La figura de Alfonso V, conocido como "el rey de los buenos fueros", fue el eje central de la conferencia. Según De Arvizu, su reinado muestra una clara preocupación por la justicia y el bienestar de sus súbditos, en un momento histórico especialmente complejo marcado por incursiones vikingas, conflictos militares y profundas transformaciones sociales. La charla tuvo como objetivo final acercar al público una etapa clave de la Alta Edad Media y reivindicar la importancia de conocer los orígenes del Derecho. "No hay sociedad sin Derecho, y conocer cómo se construyó el nuestro es fundamental para entender quiénes somos", concluye De Arvizu.

