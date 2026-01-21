Los socios de Gobierno discrepan en la respuesta al impacto de la nueva financiación: "No se logra con un ‘no’ un trato preferente a Asturias", dice IU

Adrián Barbón no se posicionará públicamente, al menos de momento, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente del Principado no comparecerá en el Pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular y Foro para tratar la propuesta del Ministerio de Hacienda, que se celebrará el próximo viernes 30 de enero.

La decisión fue anunciada este miércoles en la Junta de Portavoces y recibió las críticas de la derecha, para quien Barbón es un presidente "ausente" y "escapista". "¿Qué tiene que pasar en Asturias para que Adrián Barbón dé explicaciones?", se preguntó el diputado del PP, Luis Venta.

Según explicó la portavoz socialista, Dolores Carcedo, el Gobierno considera suficiente las comparecencias quincenales que realiza el presidente en las sesiones ordinarias del Pleno, que arrancarán de nuevo el 3 de febrero tras el parón de Navidad.

Para los populares, sin embargo, "una cosa es la cuestión diaria, de la que tienen que dar explicaciones tanto el presidente como los consejeros, y otra es un tema vital para el futuro de Asturias, que es un sistema de financiación a la carta de Junqueras".

Venta incidió en que el rechazo a la solicitud de los populares "constata la ausencia del presidente". "De nuevo niega las explicaciones a todos los asturianos sobre algo que consideramos vital importancia para el futuro de los servicios públicos, para el futuro de Asturias en todos los sentidos. Y, por tanto, vaya nuestra crítica clara hacia ese escapismo y hacia esa bunkerización", añadió.

A su juicio, el socialista está "con otros registros y con otras expectativas distintas a los intereses generales de Asturias".

Un "sanchista" al que no le interesa Asturias

Para Carolina López, el rechazo del presidente del Principado a comparecer en el Pleno se debe a que durante este tiempo ha sido "incapaz de dar un golpe encima de la mesa y de ir contra las políticas de Sánchez, porque al final es un sanchista más al que no le interesa en absoluto a Asturias y que solo piensa en cómo mantenerse en el poder".

No obstante, la diputada de Vox auguró que en la sesión se verá cómo "el bipartidismo sigue hablando de este mismo modelo que supone el cómo se reparten los fondos públicos, pero ninguno de ellos habla de optimizar los recursos de los que disponemos para mejorar y garantizar el acceso a los servicios públicos a todos los españoles en las mismas condiciones de igualdad".

La estrategia de "tierra quemada" del PP

Xabel Vegas recordó que hace seis meses ya hubo un Pleno sobre financiación en el que el PP "anunciaba un cupo catalán y ordinalidad; y no lo hay". El diputado de Convocatoria por Asturias-IU incidió en que el nuevo modelo de financiación es "un punto de partida que a nosotros nos parece insuficiente para los intereses de Asturias, pero creemos que es bueno tener un modelo sobre el que trabajar y sobre el que empezar a negociar con el Ministerio de Hacienda".

Aseguró que tanto el acuerdo firmado en la Junta la legislatura anterior como la "Declaración de Santiago" se mantienen, aunque el PP apueste por "su estrategia habitual de tierra quemada" y pida al Principado que "ni siquiera negocie ese modelo de financiación".

Vegas también defendió que sea Peláez y no Barbón quien comparezca: "Es el que maneja los datos. Como todos los modelos de financiación, son datos técnicos enormemente complejos, que hay que analizar de manera muy puntillosa, y creo que es la persona adecuada precisamente para comparecer".

"Blanquear" a la ministra de Hacienda

Quien también criticó el rechazo de Barbón a comparecer fue Adrián Pumares, firmante de la solicitud junto con el PP. "Asturias se enfrenta a un reto mayúsculo y lo hace con un presidente ausente", criticó.

El diputado de Foro aseguró que no va a colaborar "en blanquear la posición de una ministra que no sabemos cuánto va a liderar este proceso porque en verano tiene una cita electoral. Es un disparate, además cuando Andalucía sale beneficiada". Criticó, además, que no existe una metodología de cómo va a ser el proceso y pidió a la PSOE que "no haga lo mismo que en la quita y busque resquicios para apoyarlo".

Un Pleno "absurdo"

Muy crítica con la solicitud del Pleno extraordinario se mostró Covadonga Tomé. "Es una absoluta pérdida de tiempo. Un tiempo que estamos desperdiciando y desaprovechando para avanzar en tramitaciones de leyes y trabajar en otras cuestiones que verdaderamente son de interés para la ciudadanía", afirmó. La diputada recordó que ya existe una Mesa de Financiación para hablar expresamente del tema y, por tanto, "este Pleno no aporta absolutamente nada".

Tomé también adelantó su intención de votar contra la reprobación del consejero de Hacienda. "No entendemos la petición", reconoció.

IU discrepa del PSOE: "No se logra con un ‘no’ un trato preferente a Asturias"

Vicente Montes

Los dos socios de gobierno en Asturias, PSOE e Izquierda Unida, comparten mucho del análisis sobre el impacto que tendría en Asturias el modelo de financiación autonómica planteado por la ministra María Jesús Montero, pero mantienen una discrepancia que no ocultan respecto la estrategia para abordarlo.

La coalición reclama que el Principado debe pelear que "Asturias tenga un trato político preferente" en el debate sobre la reforma del modelo, y que ese posible trato no se consigue "partiendo con un ‘no’ rotundo como el que ha expresado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez". Para la coalición ese marco combativo no implica cesión, sino que debería perseguir "convertir en oportunidad una situación que coloca al gobierno de Asturias en una posición adecuada para convertirse en el eje que logre revertir el actual modelo y establecer una arquitectura distinta de estado federal distinta de la que se trasluce de lo planteado por la ministra", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA la secretaria de Organización de IU, María José Miranda.

Para la coalición "el Ejecutivo autonómico asturiano, formado por un pacto de la izquierda, no puede pelear por liderar un frente de rechazo con el PP". Al contrario, "debe utilizar su capacidad de intorlución, y defenderla, para articular un nuevo esquema, convirtiéndonos en la voz de una España igualitaria y federal que debe verse mejor representada en el nuevo marco de la financiación autonómica".

El socio de Gobierno de Adrián Barbón reconoce alguna virtud más a la propuesta de reforma planteada por la ministra María Jesús Montero. Cree, a diferencia de la interpretación que hace el consejero de Hacienda, que la propuesta de la Ministra "abandona cualquier idea de ordinalidad" y aparca las posibilidades de establecer un "cupo" para Cataluña, cuestión que centró las críticas de la oposición al Ejecutivo de Sánchez en cuanto se abrió el debate de la reforma del sistema.

Para Miranda, "resultan desafortunadas las declaraciones del consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez", en cuanto que IU cree que "no se gana una posición preferente si se parte en el debate con un no rotundo". Hay ahí una clara discrepancia con la parte socialista del_Ejecutivo, que se abre a la negociación pero defiende iniciarla con una posición de firmeza.

"No hay ninguna duda de que cabe mejorar la propuesta que el modelo de María Jesús Montero concede a Asturias, y que es necesario hacerlo, pero se necesita también una estrategia clara de diálogo para conseguirlo", señaló la número dos de la coalición. Básicamente, IU defiende que el Principado debería exigir un "trato político preferente" si el Ejecutivo de Sánchez confía en sacar adelante la propuesta con algún respaldo más allá del que pueda proporcionar un solitario voto de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso reclama al Gobierno "elevar el tono" y exigir un trato singular, bilateral y con protagonismo en la nueva ronda negociadora, pero con una posición "enmarcada dentro del proceso de interlocución".