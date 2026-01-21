El reto de los parlamentos autonómicos: "Elevar el nivel del debate"
El presidente de la Junta, Juan Cofiño, asiste al acto del colectivo institucional que ahora liderará la murciana Visitación Rodríguez
La Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) eligió este martes a Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, como nueva titular del órgano durante el plenario celebrado en la capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). En la sesión, presidida por Enrique Ossorio en calidad de responsable saliente, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.
Martínez anunció que impulsará en los próximos dos años una "agenda común de accesibilidad" para los parlamentos autonómicos, con avances en lenguaje claro, mejoras en la publicación de la actividad, herramientas digitales para el seguimiento parlamentario y medidas para facilitar la participación y la atención a colectivos con necesidades específicas. La nueva presidenta enmarcó ese paquete en una línea de trabajo más amplia: reforzar la cooperación interparlamentaria para modernizar procedimientos, mejorar el control, impulsar la transparencia, fortalecer la participación y abordar la transformación digital.
Entre sus prioridades, subrayó la necesidad de acercar las cámaras a la ciudadanía —especialmente a los jóvenes— y de potenciar el decoro parlamentario en comisiones y plenos: "No se trata de limitar la crítica; se trata de elevar el nivel", afirmó. Asimismo, se comprometió a "trabajar con lealtad institucional, con vocación de consenso y con respeto a la pluralidad política", con el objetivo de que la Coprepa "siga siendo un espacio de unión, de diálogo y de fortalecimiento institucional".
Afirmó su voluntad de que la Coprepa "siga siendo un espacio de unión, de diálogo y de fortalecimiento institucional" que sirva para reforzar la cooperación entre Parlamentos para hacer frente a retos comunes, acercar los Parlamentos a la ciudadanía, mejorar la accesibilidad cognitiva, informativa y física y, finalmente, promover el decoro y la calidad del debate parlamentario, así como su compromiso para seguir siendo un espacio de unión y pluralismo".
Al encuentro asistieron, además del presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, los máximos responsables de otras cámaras autonómicas: Astrid Pérez (Canarias), María José González (Cantabria), Pablo Bellido (Castilla-La Mancha), Miguel Ángel Santalices (Galicia), Marta Fernández Cornago (La Rioja), Visitación Martínez (Murcia) y Enrique Ossorio (Madrid).
El plenario analizó la situación de las iniciativas legislativas de los parlamentos autonómicos para su eventual tramitación en las Cortes Generales y aprobó el listado de representantes —titulares y suplentes— que integrarán, en nombre de las cámaras autonómicas, el Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa durante el periodo 2026-2031. La sesión concluyó con la aprobación por unanimidad de una declaración institucional.
