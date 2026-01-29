El PP denuncia los procesos selectivos de "dudosa legalidad" para cubrir las gerencias de Vipasa y Sedes

El Partido Popular ha cargado contra los procesos de selección “viciados y de muy dudosa legalidad” iniciados por el Principado para cubrir las gerencias de Vipasa y Sedes. El diputado José Cuervas-Mons ha acusado al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de tener una actitud “contumaz” y de querer controlar la elección para “poner a sus amiguetes”.

Para el diputado popular, a Zapico “no le basta con tener una macro consejería que más bien parece un bazar por la variedad de materias, lo nunca visto, sino que también pretende controlar las entidades públicas como si fueran sus empresas privadas”.

En este sentido, ha criticado que en ninguno de los dos procesos de selección se especifica la puntuación que recibirán los candidatos por cumplir con los requisitos que se exigen, como la experiencia en la gestión y coordinación de equipos, las habilidades directivas, los conocimientos de herramientas de planificación o el manejo de programas informáticos.

Además, ha recalcado que el tribunal está formado por los miembros del consejo de administración de Vipasa, “compuesto en su mayoría por los cercanos a Ovidio Zapico, y por él mismo”.

A su juicio, esta forma de proceder no es más que el “preaviso de amaño de dos contratos de alta dirección, de esos que nos cuestan a los asturianos 68.000 euros cada uno de ellos, porque no se garantiza en absoluto los principios de mérito y capacidad, ni la más mínima seguridad jurídica a los participantes”. Y ha advertido que este tipo de requisitos abiertos ya han sido tumbados en numerosas ocasiones por los tribunales.

“Esto es el reflejo de la política de chiringuitos que la izquierda asturiana lleva practicando cuatro décadas con toda impunidad. Barbón y sus socios necesitan seguir siendo una agencia de colocación progresista, necesitan puestos cautivos que en el fondo son votos cautivos y miran por su interés antes que por el interés de Asturias y los asturianos”, ha criticado.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de los veintitrés cargos de confianza y eventuales que conforman el gabinete de Barbón, y de los catorce que forman parte del equipo de Ovidio Zapico. “No me cansaré de decir que tenemos el Gobierno más caro de la historia”, ha insistido. Y ha adelantado que solicitarán la comparecencia del consejero en comisión y preguntarán por ello en el próximo Pleno.