PSOE e IU encaran el debate de la financiación con discrepancias en la estretegia ante el Ministerio
La coalición, socia en el Ejecutivo, pide que los socialistas abandonen posiciones contrarias de partida y reclamen un marco «bilateral» en el que Asturias lidere el criterio para un reparto sin privilegios en un marco federal
Los dos socios del gobierno regional, PSOE e Izquierda Unida, encaran este viernes el debate parlamentario sobre la reforma de la financiación autonómica con dos estrategias enfrentadas.
Los socialistas han recalcado su rechazo de plano al modelo planteado por la ministra María Jesús Montero, por considerarlo lesivo para los intereses de Asturias, aunque mantienen abierta la negociación para modificarlo y mejorar la asignación al Principado.
Izquierda Unida, en cambio, defienden que Asturias adopte una posición más ambiciosa, reclamando una negociación «bilateral» con el Ministerio de modo que el gobierno asturiano sea «representativo de otro modelo y de un federalismo igualitario», asegura Ovidio Zapico, coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio en el Ejecutivo.
La diferencia de posición puede parecer sutil pero es profunda. «Esto no opera con la ley conmutativa; el orden de los factores sí altera el producto. No debe empezarse la negociación con un no rotundo, con independencia de que se termine con él», asegura Zapico. El líder de IU considera «carente de sentido político» partir de una posición radical de rechazo, máxime cuando el Gobierno de Pedro Sánchez es del mismo signo.
«Esa posición del PSOE asturiano ya está siendo utilizado por la derecha para atacar al Ejecutivo central», indica Zapico, refiriéndose entre otras al hecho de que el gobierno gallego, del PP, haya criticado a los socialistas de esa comunidad por no tener el «arresto» de Barbón para enfrentarse a Montero. Para Zapico, el Gobierno de Sánchez «le debe a Asturias una posición de interlocución privilegiada para representar la alternativa a un trato especial a Cataluña, exigiendo el lugar que nos corresponde».
IU insta al PSOE a «corregir» la estrategia. «Si nos situamos en el campo de la derecha, Asturias sale debilitada», ha dicho el dirigente de IU, que a renglón seguido ha indicado que «eso no supone dejar de defender nuestros intereses ni aparcarlos, porque si la reforma no cumple las expectativas habrá que rechazarla, pero no con un ‘no’ de partida».
La Junta General acoge este viernes un Pleno en el que los partidos expondrán sus posiciones ante la reforma de la financiación autonómica planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ministerio ha asegurado que mantendrá contactos con cada territorio para conocer sus reclamaciones a una propuesta que por ahora solo concita el respaldo de Cataluña.
