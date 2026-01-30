La esposa de Chus Mirantes y administradora de la empresa que gestionó la mina de Cerredo: "Jamás tuve relación con la dirección general de Minas"

Las comparecencias en la Junta de la familia al frente del entramado empresarial que los últimos años ejerció la propiedad de la mina de Cerredo finalizaron este viernes con la presencia de Ana María Rodríguez, administradora única de la empresa Combayl, quien se negó a declarar, aludiendo al procedimiento judicial que está en marcha en el juzgado de Cangas del Narcea, aunque dejó claro que “jamás” había tenido relación con los funcionarios de la dirección general de Minas.

Combayl era la empresa encargada de la gestión minera de Cerredo en 2022, cuando se produjo el primer accidente de gravedad que terminó con un trabajador fallecido y otro gravemente herido. Posteriormente, la mina pasó a manos de Blue Solving, produciéndose el segundo accidente en 2025, provocando la muerte de cinco mineros.

La mujer del empresario minero Jesús Rodríguez y madre de Adrián Rodríguez, administrador único de Blue Solving, siguió los pasos de estos dos y aprovechó los primeros minutos de la comparecencia en la comisión de investigación para anunciar que no contestaría a las preguntas de los diputados y para dirigir unas palabras a las familias de las víctimas.

La empresaria minera ha expresado, al inicio de la sesión, su "apoyo" a las familias y amigos de quienes perdieron la vida en la mina de Cerredo, cuyo "dolor es compartido y merece todo el respeto".

Que la verdad "salga a la luz"

Dado que existe una investigación judicial en marcha, que ha decretado el secreto de sumario, ha señalado que la "prudencia" y el "silencio" son, en este momento, "la mejor forma de colaborar" para que la investigación "llegue a buen término".

"Mi mayor deseo es que la justicia actúe con libertad y sin interferencias para que la verdad salga a la luz", ha indicado tras recalcar que mantiene su compromiso de colaborar con las instancias judiciales "en cuanto el proceso lo permita, con la esperanza de que pronto se alcance el esclarecimiento que las víctimas y sus familias merecen".

A pesar de haberse acogido al derecho a no declarar, Rodríguez ha tenido que escuchar, como así le pasara a su marido hace unos días, las preguntas y las reflexiones de los diputados. Con gesto serio, la empresaria ha aguantado el tirón, especialmente en aquellas cuestiones referentes a su hijo.

La responsabilidad de su hijo

El diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha rechazado hacer preguntas, teniendo en cuenta que en los últimos meses "ha quedado sobradamente probado que el verdadero dueño de las empresas" es Jesús Rodríguez.

Por el contrario, el diputado de Vox Gonzalo Centeno sobre las posibles consecuencias personales y patrimoniales del proceso judicial, en particular en relación con su hijo. Ha preguntado también si era consciente de que, en caso de que las responsabilidades recayeran sobre ella o sobre su hijo, las familias de las víctimas apenas podrían ser resarcidas económicamente, mientras que una derivación de responsabilidades hacia la Administración permitiría una indemnización más amplia.

También el diputado del PP Rafael Alonso ha optado por formular en bloque sus preguntas. Cuestiones centradas en la estructura de poder dentro de las empresas vinculadas a la explotación minera. Ha preguntado quién tomaba realmente las decisiones mercantiles en Combayl, si la propia compareciente o su marido, así como quién decidió el nombramiento y posterior cese de los distintos directores facultativos de la mina de Cerredo.

René Suárez (PSOE) ha decidido no plantear preguntas a la compareciente, mientras que Adrián Pumares, de Foro, ha lamentado que la comparecencia de Rodríguez no ayude a aclarar muchas cuestiones que rodean al entramado de Cerredo. En este sentido, ha subrayado que despejar estas dudas habría contribuido, a su juicio, a los objetivos de la comisión de investigación y al esclarecimiento de los hechos.