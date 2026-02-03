Asturias limitará las viviendas de uso turístico en estas doce zonas declaradas tensionadas (y pueden sumarse más)

La implantación de las primera doce zonas tensionadas avanza y el Gobierno de Asturias ha anunciado que limitará las viviendas de uso turístico en estos territorios para frenar la “especulación” y la escalada “disparatada” de los precios del alquiler. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha explicado este martes que la iniciativa se desarrollará en coordinación con la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que aumenta el control sobre las viviendas de uso turístico. Pero el decreto que hoy ha adelantado Zapico lo complementará y reforzará el marco normativo para evitar que el uso turístico de viviendas agrave la presión sobre el mercado residencial en determinadas áreas.

Las limitaciones se aplicarán en las doce zonas que ya han iniciado su tramitación como zonas de mercado residencial tensionado, actualmente en fase de exposición pública. Estas son La Arena y Cimadevilla, en Gijón; La Magdalena, en Avilés; Llanes, Posada, Barru, Poo, Celoriu y Nueva, en Llanes; Luanco, en Gozón; y Poo y Arenas en Cabrales. En total, 36.428 personas viven en estas zonas.

Aprobación en marzo

El consejero ha explicado que, una vez salen a información pública, existen veinte días hábiles para presentar alegaciones. La intención del Principado es contestar las alegaciones lo antes posible y tener la emisión de informes municipales no vinculantes, para poder aprobar estas primeras zonas en Consejo de Gobierno a mediados de marzo.

El consejero Ovidio Zapico durante el Pleno. / LNE

Una vez aprobadas, serán remitidas al Ministerio de Vivienda, que evalúa trimestralmente este tipo de solicitudes, lo que permitirá iniciar en el mes de abril las negociaciones relativas a la financiación asociada.

Asimismo, ha anunciado que solicitará analizar de nuevo los datos de La Felguera y el resto de Avilés, puesto que en los últimos meses se ha producido una tendencia que podría llevar a que ahora sí cumplan los requisitos de zona tensionada. También comenzarán los trámites de Muros y La Arena.

Exprimir al máximo la ley de Vivienda

“Tenemos una herramienta, la ley de Vivienda, y vamos a utilizar al máximo las posibilidades que nos ofrece para frenar la especulación”, ha afirmado Zapico, quien ha explicado que quieren ser "muy rigurosos" durante todo el procedimiento para tenerlo todo bien atado.

Zapico ha hecho este anuncio ante una pregunta de la diputada Covadonga Tomé, quien ha lamentado el retraso que lleva la tramitación y ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de medidas que "no permitan la continua subida de los precios de los alquileres", frente a quienes quieren especular "en detrimento de la clase trabajadora y en beneficio de rentistas y grandes tenedores".

La diputada ha puesto el foco especialmente en Avilés, municipio que ha registrado un considerable aumento del precio del alquiler en los últimos meses y que, a pesar del interés del Ayuntamiento, solo La Magdalena ha sido por el momento incluida dentro de la tramitación de zonas tensionadas.