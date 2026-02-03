Las "dificultades" de la red ferroviaria "preocupan" al Principado, que mantiene la "máxima exigencia" al Gobierno central

El estado de la red ferroviaria asturiana, y las dificultades constantes que presenta, “preocupan sobremanera” al Gobierno del Principado, que mantiene su "máxima exigencia" ante la administración central para lograr la mejora de las infraestructuras, tras "décadas de abandono con una inversión cero" por parte de los ejecutivos del Partido Popular, razonan. No obstante, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha querido este martes aliviar la “sensación de alarma” que se ha extendido desde el accidente de Adamuz.

Calvo ha querido ser “claro” en su mensaje y ha asegurado que trabaja en "tener una buena planificación" y en consensuar con todos los agentes implicados "cuáles son las prioridades", a través de herramientas como la Alianza por las Infraestructuras.

Ha insistido en la necesidad de que se ejecuten los 1.700 millones comprometidos para la renovación total de la infraestructura y del material rodante, así como gestionar la malla horaria o la puesta en marcha de servicios semidirectos. Pero a su vez ha recordado que hay "buenos avances que siempre se obvian”. Como ejemplo ha puesto el soterramiento de Langreo o la renovación de la línea Gijón-Laviana.

Alejandro Calvo durante su intervención en el Pleno. / LNE

Una red que "hay que rescatar"

El consejero, que ha acusado al PP de tener "bemoles" al criticar en el parlamento cuál es la situación de la red ferroviaria, cuando "invirtió cero euros" en dos legislaturas mientras estaba en el Gobierno central. "Ese trabajo de mantenimiento de inversión constante nunca debería haberse detenido. Ahora, hay una red deteriorada que, prácticamente, hay que rescatar. Demolieron la infraestructura ferroviaria asturiana", ha criticado sobre la gestión popular.

No obstante, ha insistido en que "no disculpa" las dificultades que existen en la actualidad y ha asegurado que “vamos a trabajar para ser parte de la solución y no ser parte del problema”. “No discuto que ha habido dificultades en la gestión de estos años, pero ahora hay una ruta distinta", ha asegurado.

Los populares advierten del "caos" en la red

Previamente, el diputado del PP Pedro de Rueda ha asegurado que "el caos ha llegado" a la red ferroviaria asturiana, con incidencias que afectan "permanentemente a todos los servicios" y registrando el mayor número de averías desde 2018.

“Los que llevaban a este ministerio, señores Ábalos, Koldo y Cerdán, no parece que estuvieran dedicados al cuidado de la red ferroviaria, y menos de la Asturias. Esa es una de las causas. Pero la otra es que hay que cumplir los acuerdos del Gobierno Frankenstein y tenía que pagarle a Cataluña”, ha dicho.

“Las infraestructuras se han utilizado como moneda política”, ha criticado. Y ha señalado también que Asturias es la comunidad con "más limitaciones" de velocidad en la red, con 105 tramos, frente a las 19 de Cantabria, las 28 de León y las 29 de Lugo y, ante esta realidad, el "único que sale a defender" al ministro de Transportes, Óscar Puente, es el presidente Adrián Barbón.