"La inmigración fortalece el estado del bienestar", asegura la consejera Marta del Arco

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, aseguró que el estado de bienestar “no se debilita por garantizar derechos, sino todo lo contrario, sale fortalecido". "Una sociedad que integra es una sociedad que progresa. Nosotros elegimos progresar", dijo este martes en la Junta General del Principado ante una pregunta de Vox.

Aunque las competencias en materia de inmigración sean estatales, Del Arco incidió en que el respeto a esos derechos es una obligación "legal y ética", y recordó que ese colectivo lo que busca es "lograr una vida digna como hicieron tantos asturianos que se fueron".

Por su parte, la diputada Sara Álvarez Rouco diferenció que entre los inmigrantes que están en la legalidad y los que "no vienen a trabajar sino a llevarse todo tipo de ayudas sin nada a cambio" e insistió en que las políticas del Gobierno destinadas a las personas inmigrantes están provocando una “erosión grave” del estado del bienestar en Asturias, con consecuencias directas para los asturianos más vulnerables.

"En España y en Asturias tenemos un exceso enorme de inmigración como consecuencia de un estado de bienestar que ustedes han inventado y que permiten vivir sin trabajar de forma indefinida e incondicional. ¿Y cómo no van a querer venir aquí? Y esto nos cuesta carísimo y conlleva mucho daño social", dijo la parlamentaria de Vox.

Insistió también Álvarez Rouco en que la sanidad, la educación, la vivienda social y las ayudas asistenciales se están viendo progresivamente "saturadas", lo que perjudica seriamente a las clases medias trabajadoras que son las que sostienen.

Y criticó que la consejera confunda la solidaridad con “un asalto al sistema”, a la vez que denunció que “se está ofreciendo una mejor atención a quienes el Gobierno apadrina que a muchos de nuestros propios conciudadanos”.

En este sentido, Del Arco lamentó el discurso "simplista" de Vox que se nutre de opiniones "sin fundamento" que no van "más allá del tópico" al cuestionar la política de acogida a personas "que son titulares de derechos" tanto en la normativa nacional como en la internacional.