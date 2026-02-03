PP y Foro acorralan a Alejandro Calvo por la descoordinación entre Emergencias y Guardia Civil, y él niega fricciones

Partido Popular y Foro han acorralado este martes al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, por la descoordinación entre el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil. Los diputados Manuel Cifuentes y Adrián Pumares han reclamado al Gobierno regional que defienda sus competencias ante Delegación de Gobierno, mientras el consejero ha defendido el “mando único” del servicio y ha negado fricciones entre cuerpos.

“No voy a ser yo quien contribuya a crear ninguna duda al respecto, el mando único corresponde al Servicio de Emergencias. El Gobierno ejerce sus funciones de gestión según recoge el Estatuto de autonomía”, ha sentenciado durante el Pleno. Y ha remarcado que Asturias cuenta con un Plan Territorial de Protección Civil del Principado (PLATERPA), que sirve como marco permanente general de coordinación, incluidos operativos de búsqueda y de rescate.

Calvo ha negado que existan fricciones con la Guardia Civil, y que “cuando las hay, se coordinan”. “Cuando tengamos constancia formal, no a través de un titular de prensa, de alguna dificultad o alguna duda de que no se preserva el mando único, ejerceremos”, ha asegurado.

La búsqueda de un pescador desaparecido en Coaña destapó las fricciones que existen con la Guardia Civil, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Tanto el Servicio de Emergencias como la Benemérita comunicaron que llevan el mando del despliegue, saliendo a flote con este rastreo una colisión de competencias que lleva meses sucediendo en operativos de búsqueda y rescate en Asturias.

No solo meses. Los diputados de la derecha han coincidido este martes en que las discrepancias se llevan produciendo desde hace años, “pero antes se solucionaban y ahora no”. Por lo que han reclamado a Calvo que se reúna lo antes posible con Delegación de Gobierno para aclarar de quiénes son las competencias para que no vuelvan a darse estas problemáticas.

Borrador de la ley de Emergencias

“El Gobierno no está defendiendo activamente una competencia que le corresponde. Porque mientras desde Delegación Adriana Lastra alienta este tipo de situaciones, usted guarda silencio. Lo que tiene que hacer es respaldar públicamente a sus servicios. No solo aquí, sino en Delegación. Está pasando, no lo podemos negar y en algunas situaciones puede ser grave”, ha advertido Cifuentes.

Mientras que Pumares le ha preguntado si la falta de reuniones se debe a que “no es capaz de ejecutar sus competencias o que Adriana Lastra es la número 2 de la FSA”. “¿Si hay discrepancias en una búsqueda, que va a pasar en una circunstancia de mayor envergadura?”, ha insistido.

El portavoz de Foro también ha aprovechado su interpelación para solicitar las actualizaciones de los planes de emergencia, como el destinado a incendios o el de inundaciones. En este punto, Calvo ha anunciado que ya cuentan con un borrador para la ley de Emergencias y que su objetivo es trabajar con los ayuntamientos para que pueda estar lista antes de que termine la legislatura.