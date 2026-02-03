Vipasa mantiene trabajadores seleccionados "a dedo" por el Gobierno de Sergio Marqués, denuncia Ovidio Zapico
El consejero defiende la gestión de la empresa pública y el PP dice que el proceso de selección para cubrir la gerencia no tienen "ni una sola garantía jurídica"
El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, defendió este martes la gestión desarrollada por la empresa pública Vipasa, aseguró que la cesión de Susana González, gerente hasta ahora de la entidad, fue un “final de etapa consensuado” y negó de forma tajante que haya existido un vacío de dirección en las últimas semanas.
Ante las críticas del Partido Popular por el nuevo proceso de selección que se ha puesto en marcha para cubrir la vacante de González, Zapico sostuvo que su consejería apuesta por “transparencia, procesos electivos y rigor en la selección”. Al contrario de lo que pasaba anteriormente: “A día de hoy todavía hay gente trabajando en Vipasa que entraron en un proceso de selección a dedo del gobierno de Sergio Marqués en 1995 y siguen hoy, 30 años después, trabajando en ahí”, sentenció.
Vipasa está siendo dirigida actualmente por el director general de Vivienda, Daniel Sánchez. En este sentido, el consejero destacó su “reconocido prestigio, rigor y solvencia” y aseguró que durante este periodo se ha seguido avanzando en distintos ámbitos de gestión, como la tramitación de contratos de proyectos para viviendas rurales y el desarrollo del programa Alquilámoste.
El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons le preguntó a Zapico si “no le da vergüenza” cómo se han publicado las bases de selección, sin especificar la puntuación de cada característica que se pide y estipulando una variedad de titulaciones dispar, y si creen que “cumplen la legalidad”.
"El proceso está hecho para que ustedes decían lo que sea. Ustedes se reúnen, se lo guisan, se lo comen. No hay ni una sola garantía jurídica. Esto no tiene ni un pase, y no lo digo yo, lo dicen los tribunales de justicia", dijo el popular.
