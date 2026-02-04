El Arzobispo de Oviedo se "cuela" en el debate parlamentario: "Ha colgado la sotana por el traje de influencer de la ultraderecha"

Era el segundo punto del orden del día. Una proposición no de ley presentada por la diputada Covadonga Tomé planteando la creación de un observatorio del odio en el Principado. Y entre discrepancias sobre dónde se sitúa la libertad de expresión, advertencias del peso de los discursos políticos y acusaciones cruzadas entre la izquierda y la derecha, se coló un nombre: el del Arzobispo Jesús Sanz Montes.

Las palabras del máximo representante de la iglesia asturiana cuestionando la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España acabaron en el centro del debate. Fue la propia Tomé quien lo sacó a relucir por primera vez: “Tenemos a representantes de las instituciones lanzando mensajes de odio en redes, y en cualquier foro. Los señores Abascal y Figaredo, y el Arzobispo de Oviedo a los coros, insistían estos días en que el gobierno progresista está acelerando los procesos de invasión y de sustitución de nuestro propio pueblo”.

Pero fue el diputado de Izquierda Unida, Xabel Vegas, quien fue más allá al indicar que resulta "doloroso" ver como el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, cuelga su "sotana de pastor para ponerse el traje de influencer de la ultraderecha". “Se ha convertido en un altavoz del odio. Y no vamos a permitir que un escuadrista con sotana parda dañe la convivencia en Asturias escupiendo bilis desde el púlpito”, sentenció.

Pero no lo dicen solo ellos, afirmó, “lo dicen los propios cristianos de base de Asturias. Esa gente valiente que le ha enviado una carta diciéndole a la cara: ‘señor Arzobispo deje de avergonzar a esta Iglesia’”.

La "ilegalización" de Vox

Aunque el momento tenso del debate llegó con la intervención de José Ramón García en representación del PSOE. El diputado afirmó, dirigiéndose a Vox, que “una sociedad que busca la paz y ser tolerante, si es indulgente con los intolerantes puede correr el riesgo de dejar de serlo”. Una afirmación que provocó que el diputado de Vox Javier Jové le interrumpiese preguntándole si estaba proponiendo “ilegalizar” a su partido porque “no le gusta lo que decimos”.

Los partidos de la derecha, por su parte, coincidieron en defender que la creación de un observatorio del odio (que salió adelante con los votos de la izquierda) podía poner en riesgo la libertad de expresión.

Susana Fernández, diputada del Partido Popular, criticó que la propuesta de Tomé daba lugar a “convertir al Principado en una especie de fiscal ideológico de lo que se dice, se piensa y lo que se publica; especialmente entre los jóvenes”; a su juicio, un "adoctrinamiento puro y duro". “El diseño parece un aparato de control cultural”, describió. En este sentido, recalcó la necesidad de perseguir los delitos de odio "pero respetando siempre la libertad de expresión".

Odio contra la Iglesia

Javier Jové, de Voz, afirmó que la izquierda es “todo odio” y se preguntó quién va a decidir lo que es odio y lo que no. “¿Qué me dicen ustedes del odio contra la Iglesia Católica? Estas dos pudorosas y recatadas señoritas en tetas, asaltando iglesias con textos que dicen ‘altar para abortar’. Miren los ojos de estas doncellas, ¿qué destilan amor u odio?”, le preguntó a Tomé mientras enseñaba una fotografía de dos activistas.

Javier Jové enseña una fotografía de dos activistas sin camiseta. / LNE

“En su intervención ha dejado claro que a veces hay problemas para definir que es un discurso de odio. Ha citado al Arzobispo de Oviedo e intervenciones parlamentarias. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero al final da la impresión de lo que se pretende es en ocasiones atacar la libertad de expresión”, advirtió Adrián Pumares, de Foro.