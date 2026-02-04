La Junta rechaza destinar más dinero a la incorporación al campo, y las organizaciones agrarias lo consideran "vergonzoso"
La derecha presentó una proposición a petición de URA, Asaja y COAG, que fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Convocatoria y la abstención de Tomé
Las ayudas de incorporación al campo en Asturias protagonizaron a principios de diciembre una polémica que volvió a avivarse este miércoles en el parlamento asturiano. Los grupos de la derecha se unieron para presentar una proposición no de ley para reclamar la aprobación de un crédito extraordinario que permitiese apoyar a los jóvenes y los adultos de entre 41 y 56 años que se quedaron fuera de la primera convocatoria destinada a respaldar a quienes entran por primera vez como profesionales en el sector agrícola o ganadero.
La propuesta había sido planteada por las organizaciones agrícolas URA, Asaja y COAG, pero fueron PP, Vox y Adrián Pumares quienes se encargaron de darle forma para presentarla como PNL. Su pretensión era instar al Gobierno del Principado a habilitar un crédito de dos millones. Pero la propuesta fue rechazada al contar con los votos en contra de PSOE y Convocatoria por Asturias, a pesar de la abstención de Covadonga Tomé.
El diputado del PP Luis Venta fue el primero en intervenir. Criticó que el Gobierno deje “sin posibilidad de incorporarse a la actividad agraria a 79 asturianos" por su "ineptitud política y falta de inversión en el medio rural". Mientras Carolina López, de Vox, acusó al Principado de “engañar” a los ganaderos al ofrecer listas de espera sin recursos, a vez que se daba prioridad gastos en cooperación internacional.
Por su parte, Adrián Pumares, se centró en la "injusticia" de dejar fuera a jóvenes que habían cumplido todos los requisitos y habían comprometido inversiones e instó al Gobierno a habilitar el crédito extraordinario para “dar continuidad al relevo generacional”.
Los socialistas explicaron que el crédito de las ayudas se había agotado, así como “la capacidad máxima de ampliación prevista”, pero insistieron en que los presupuestos de este año incluyen una partida de 9 millones. Además, la diputada Alba Álvarez aseguró que el Gobierno “ajustará” próximas convocatorias.
La decisión de Convocatoria de votar en contra estuvo originada, según explicó Delia Campomanes, al negarse a "blanquear" el "frente político" formado por PP, Vox y Foro, quienes han manifestado una "incoherencia fiscal" al pedir recursos adicionales cuando "defienden bajar impuestos".
Cavadonga Tomé, por su parte, decidió abstenerse tras explicar que estaba a favor de las ayudas, pero que "de ninguna manera va a blanquear" una propuesta del "triunvirato de la derecha".
El rechazo del parlamento asturiano provocó una oleada de indignación entre las organizaciones agrarias que plantearon la medida. Desde URA afirmaron tras el Pleno que las explicaciones de la izquierda habían sido “vergonzosas”, pues se centraron en quién presentaba la propuesta y no en el fondo. “Es inadmisible que se anime a gente a dar el paso de incorporar, con el gasto en tramitación de documentos y el coste empresarial, para que se les deje en la estacada por falta de presupuesto”, afirmaron.
