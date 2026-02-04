"La mejora de las infraestructuras ferroviarias es clave, pero no podemos llamar al alarmismo", dice Barbón

La red de cercanías de Asturias vivió este miércoles una nueva jornada de caos, mientras en la Junta General el presidente, Adrián Barbón, reconocía que la mejora de las infraestructuras ferroviarias es “clave”. “Creemos que hay una deuda histórica con Asturias que lleva acumulada muchos años en materia de adaptación de nuestras cercanías ferroviarias y es el momento de hacerlo”, afirmó.

No obstante, “no podemos llamar tampoco al alarmismo. No podemos decir que poco más uno correo peligro cada vez que se sube y se baja de un tren”.

Barbón aseguró que el Gobierno está siendo “exigente” para que el Ministerio de Transportes ejecute íntegramente el Plan de Cercanías, dotado con más de 1.800 millones de euros. “Se está ejecutando, pero no al ritmo que quisiéramos”, reconoció.

Puso de ejemplo la obra Gijón-Laviana, una “reivindicación histórica de toda la gente que estábamos hartos” de cómo estaba la infraestructura. También la integración ferroviaria de Langreo. ¿Es suficiente? “No, queremos que se ejecute en su totalidad”.

Falta de inversiones

¿Pero qué ha pasado en los últimos años con la red de cercanías? Según Barbón el origen está en que “durante muchos años, como consecuencia, sobre todo, de la llegada de la crisis económica, los gobiernos de España no ejecutaron un solo euro en las cercanías ferroviarias de todo el país”.

Detalló que los últimos trenes que están operativos data del gobierno de Zapatero e hizo hincapié en los “acuerdos de la Castellana”, por los cuales Asturias y Cantabria todavía mantienen la gratuidad del servicio, derivada de la crisis que provocaron los trenes que no cabían por los túneles. Trenes, apuntó Barbón, “que nunca se llegaron a construir”.

“No me puede pedir que asegure al cien por ciento que la red es segura. La seguridad al cien por ciento no la puedo asegurar ni cuando uno se sube a un avión, ni cuando se sube a la alta velocidad o a un coche. Lo que sí me tiene que pedir es que se ejecute el Plan de Cercanías”, dijo tras la pregunta de la portavoz de Vox, Carolina López, de su podía asegurar que viajar en tren en Asturias era totalmente seguro.

La red "no es fiable ni segura"

Precisamente, al Plan de Cercanías se refirió López en su intervención. El documento, según indicó, reconoce implícitamente “que la red no es plenamente fiable ni segura” y para corregirlas incluye una serie de actuaciones, sobre cuya ejecución se interesó la diputada.

“En 2024, se habló del 64% movilizado, pero nunca han detallado cuánto se ha ejecutado de ese supuesto movilizado. Y digo supuesto porque la partida nunca ha sido incluida en su totalidad en los Presupuestos del Estado, los cuales son de la legislatura pasada”, recordó.

Para la diputada, no se trata solo de “retrasos, incidencias o falta de gestión, sino de la falta de transparencia” porque eso “les permite tener manga ancha para sus mordidas. Se les da muy bien desviar el dinero público a sus bolsillos, y luego no se puede destinar al mantenimiento de las líneas férreas”, acusó. Y sentenció con una demoledora frase: “La corrupción mata”.

Carolina López en su intervención. / Vox

López sacó a coalición el reciente incidente en el túnel del Padrún, cuyas obras se fijaban para 2024 y todavía no han sido licitadas. “Los maquinistas llevaban seis meses alertando. Se inspeccionó, se detectó el riesgo y se quedó así. No es mala suerte, son problemas avisados”, aseguró.

“Hemos pasado de trenes que no entraban en los túneles, a túneles inseguros. Pero aquí no dimite nadie”, criticó; y lamentó que “los asturianos pagamos impuestos de primera, pero gracias a ustedes y su inutilidad tenemos servicios de quinta”.