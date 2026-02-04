Queipo pide a Barbón que no negocie la financiación, y él lo rechaza: "Vamos a ser duros y exigentes, negociaremos hasta la extenuación"

Adrián Barbón defendió este miércoles en la Junta la posición del Gobierno de Asturias ante el nuevo modelo de financiación, y no lo hizo en arameo (aunque no descartó hacerlo si hiciera falta). El presidente del Principado recalcó lo que en las últimas semanas han repetido sus consejeros una y otra vez: “La propuesta no nos vale, lo hemos dicho por activa y por pasiva. No nos vale tal y como está formulada”. Por tanto, “vamos a ser duros y exigentes, y vamos a negociar hasta la extenuación”, se comprometió.

El presidente regional hizo oídos sordos a la petición que le lanzó el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo: “Le van a llamar para negociar y le pido que no acuda, que no caiga en la trampa y que no incumpla los acuerdos que ya ha incumplido con la quita de deuda”.

Barbón rompió su silencio, al menos parlamentariamente, para comprometerse a negociar como en su momento hizo con la quita de la deuda. “La primera propuesta eran 1.000 millones de euros. Según Fedea, la fórmula más adecuada eran 1.344 millones, y conseguimos 1.508”, recordó Barbón.

El ejemplo de Asturias para Aragón y Galicia

El presidente aseguró que la propuesta del Ministerio era un punto de partida porque “gobiernos anteriores jamás pusieron encima de la mesa ni tan siquiera una propuesta sobre la que debatir”. No obstante, insistió, “si del producto de esa negociación conseguimos beneficios y nos parece aceptable, lo llevaremos a la mesa y lo aceptaremos. Si no nos parece aceptable, lo rechazaremos y votaremos no”.

Barbón incidió en que el Gobierno asturiano trabaja bajo los acuerdos de la Mesa de Financiación y de la “Declaración de Santiago”. “Dice, es que han abandonado el consenso. Pero lo dice usted que está entrando y saliendo cada día”, acusó a Queipo. Y lo animó a hablar con sus compañeros de Aragón y Galicia, “que están poniendo de ejemplo la valentía del Principado”.

“Nuestra lealtad, la del gobierno de unidad progresista y reformista, es con Asturias. Lo que no voy a dejar es que a mí me marque el paso ninguna calle Génova. Entiendo que usted tiene que bajar la cabeza; yo no”, le dijo al líder de los populares.

"Acabarán aceptando", augura el PP

Queipo criticó que “un condenado por sedición y malversación a 13 años de cárcel y también a inhabilitación política, se reúna de tú a tú con el gobierno de España para arrancarle 4.700 millones”. Y acusó a Barbón de ser “cómplice” de esta situación.

Para el presidente del PP, el “modus operandi” que está siguiendo el Gobierno de Asturias está claro: “preparar el terreno para terminar aceptando la propuesta de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa este acuerdo de Junqueras y Sánchez”.

Porque según detalló, no es la primera vez que actúan de tal forma. Así recordó lo ocurrido con la quita de deuda. “Se negaron, después dijeron que había que estudiarla y, finalmente, que era mejor aceptarla porque Asturias así a lo mejor se veía beneficiada. La estrategia es siempre la misma. Primero callar, después marear la perdiz y en último lugar tragar con todo lo que le pone”, narró.

Luego, añadió, “nos dirán que ustedes están satisfechos en el 70 o el 80%, elegirán el porcentaje, y nos dirán que hay que aceptar la propuesta porque si no Asturias perderá recursos”.

El alcalde de Siero

“Usted ha perdido el interés en gobernar hace mucho tiempo. No se lo digo yo, se lo ha dicho ayer el alcalde de Siero. Y supongo que está más preocupado por su futuro dentro del Partido Socialista, pero le voy a decir una cosa muy clara. Usted no va a suceder a Pedro Sánchez; usted no va a liderar el PSOE. Sánchez le va a enterrar políticamente y cuando ocurra se arrepentirá de haber traicionado a Asturias”, sentenció Queipo.