La exposición Leyes Pioneras del Reino rememora en Oviedo los orígenes del parlamentarismo moderno en Europa

La Junta General del Principado de Asturias acogió este viernes las últimas jornadas vinculadas a la exposición Leyes Pioneras del Reino, una iniciativa dedicada a la difusión de los principales textos jurídicos del antiguo Reino de León. El acto incluyó la lectura de los preceptos del Fuero de León de 1017 y de los 17 Decreta de León de 1188, considerados por la UNESCO como el origen del parlamentarismo moderno en Europa. Aunque estas jornadas se dieron por concluidas en el Parlamento asturiano, la exposición permanecerá abierta al público en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo, hasta el próximo 14 de febrero.

La sesión contó con la participación de representantes del ámbito político e institucional y sirvió para reivindicar la relevancia histórica de estos textos, así como el estrecho vínculo entre Asturias y el antiguo Reino de León, territorios donde se sentaron las bases del control del poder y de la representación ciudadana. Durante el acto se dio lectura a fragmentos de los fueros y de los Decreta promulgados por los reyes Alfonso V y Alfonso IX, documentos que constituyen los primeros textos escritos en los que el poder político acepta someterse a normas y a la participación de representantes de los ciudadanos, un avance decisivo para su tiempo hacia lo que hoy se entiende como democracia. Antes, hubo un desfile de pendones, los estandartes típos de León, que camisaron por las calles de Oviedo saliendo desde la Plaza de la Catedral hasta la Junta.

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, subrayó que estos documentos forman parte esencial de la historia común del noroeste peninsular. “Los Decreta de 1117 y 1180, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, son el antecedente directo del moderno parlamentarismo, al establecer por primera vez un control político con participación ciudadana”, afirmó. Asimismo, recordó que la elección de Asturias como escenario de estas jornadas responde a una continuidad histórica, ya que “el Reino de León es la prolongación del antiguo Reino de Asturias”.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó la tradición foral de Asturias, recordando que junto al Fuero de León existen el Fuero de Oviedo, el Fuero de Avilés y el Fuero de Campomanes, textos precursores de las modernas cartas de derechos. Entre sus avances, mencionó el reconocimiento del papel de la mujer, la inviolabilidad del domicilio y la protección del ciudadano frente al poder.

El cierre de estas jornadas sirvió no solo para conmemorar un legado jurídico e institucional de alcance europeo, sino también para reforzar la idea de Asturias y León como tierras hermanas, unidas por una historia común que situó a la Península Ibérica en el origen de los valores democráticos que hoy definen a Europa.