Más de un año de espera por la revisión de la dependencia: los fallos informáticos atascan la tramitación de cientos de expedientes en Asturias

La tramitación de la dependencia en Asturias vive una situación crítica como consecuencia de los graves problemas de funcionamiento del nuevo sistema informático implantado por la Consejería de Derechos Sociales. La puesta en marcha del programa SIGDEAS, integrado en la Historia Social Única Electrónica (HSUE), está provocando retrasos generalizados tanto en la valoración de nuevas solicitudes como, especialmente, en la revisión de grados de dependencia ya reconocidos.

El sistema continúa presentando errores relevantes más de seis meses después de su implantación. El principal problema estaría en la incapacidad de la nueva herramienta de tramitar resoluciones, lo que a su vez estaría provocando que un elevado volumen de expedientes no se pueda tramitar completamente, a pesar de que ya cuentan con todos los informes correspondientes.

Esta situación afecta especialmente a la revisión de los grados, pues la Administración estaría dando prioridad a las nuevas solicitudes, aunque los ciudadanos hayan presentado correctamente y dentro de plazo previsto sus demandas.

Esperas de más de un año

Aunque la nueva aplicación informática se puso en marcha el pasado verano este bloqueo vendría de mucho tiempo atrás, provocando que algunos asturianos lleven más de un año esperando por la revisión de su caso. Ejemplo de ello es la situación de una viuda de 81 años madre de una hija autista, revelada por LA NUEVA ESPAÑA, que lleva más de ocho meses esperando una respuesta del Principado.

Cientos de afectados

Este fallo informático sería la causa del retraso y afectaría a cientos de asturianos que, en los últimos años, han visto agravada su situación de dependencia. Y la situación podría ir a peor. Muchos de estos expedientes cuentan ya con todos los dictámenes aprobados y el nuevo grado concedido, estando tan solo a la espera de emitir la resolución final. Es decir, que una vez se solucione el error y se puedan conceder los nuevos grados, habrá un volumen de asturianos con derecho a ayuda mucho mayor de lo habitual. Lo que podría suponer un nuevo problema para la Administración.

El PP denuncia el "colapso" del sistema

El Partido Popular presentó hace un mes en la Junta una batería de peticiones para conocer el estado actual del sistema informático, el número de expedientes de dependencia pendientes de valoración o revisión, tramitación relativa a la priorización de determinadas solicitudes, criterios organizativos, así como el calendario previsto para la normalización del sistema.

La petición fue realizada por la diputada Beatriz Polledo, para quien la Consejería es “incapaz de resolver los problemas de esta nueva herramienta, que lejos de mejorar la gestión, se ha convertido en una chapuza y un lastre: un programa dónde su puesta en marcha es un absoluto despropósito, que bloquea expedientes, que falla continuamente y que ha puesto en jaque todo el procedimiento de resoluciones en materia de dependencia”.

Beatriz Polledo. / LNE

La diputada es muy crítica con la situación que se está dando de Derechos Sociales, donde considera que se ha pasado directamente “al colapso” por los fallos que se están produciendo. Explica que en los últimos dos años, los tiempos de esperan en materia de dependencia “se han disparado un 25 por ciento” y teme que ahora no hagan más que empeorar.

“No estamos ante un incidente puntual. Estamos ante la prueba de que, cuando falla la gestión, el sistema público deja de proteger a quien más lo necesita. Y eso, en materia de dependencia, es sencillamente inaceptable”, sentencia.

Pero más graves es aún que “nadie asume responsabilidades. No hay explicaciones claras, no hay calendario de solución y no hay autocrítica política. Solo propaganda institucional y titulares optimistas que no resisten el contraste con la realidad diaria de los usuarios”.