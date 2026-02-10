Los ataques a profesores van a más en Asturias: la última agresión, este mismo martes, acabó con una docente en el centro de salud

Ocurrió en un centro de educación primaria de Gijón: un alumno hace bajar a una de su profesora por las escaleras mientras le tira sillas. Sucedió en otro colegio asturiano: un estudiante saca a su profesora del edificio lanzándola a través de una mampara. Dos incidentes más, en este caso de destrozos del mobiliario: una barandilla arrancada y material destrozado a balonazos. El último suceso este mismo martes: una docente de un centro de Primaria ha tenido que acudir al centro médico tras ser agredida por un alumno.

La conflictividad en las aulas del Principado va cada vez a más, según denuncian los profesores, que critican la falta de actuaciones por parte de la Administración. “Los profesores no somos sacos de boxeo para que los alumnos nos maltraten, nos vejen, nos peguen...”, denunció este martes el presidente de CSIF Educación Asturias, Jorge Caro.

El sindicato recibía habitualmente entre dos y tres llamadas al mes denunciando conflictos en las aulas, en los últimos meses han pasado a recibir seis diarias. Y la situación va a más, según reflejan los estudios del propio organismo.

“La situación está siendo muy grave, una lacra. Por eso sacamos una campaña para concienciar e instamos a los profesores a que denuncien. Para que las familias sean conscientes de que las agresiones tienen repercusiones y porque si no denuncian la Consejería no se hace cargo de nada”, explicó en una rueda de prensa en la Junta acompañado de la diputada del PP Gloria García.

Jorge Caro enseña la campaña de CSIF contra la violencia en las aulas con Gloria García a su lado. / PP

Caro reconoció que desde la pandemia la conflictividad en las aulas se ha disparado, aunque las razones son “multifactoriales”. Influyen también la impunidad para los agresores y la pérdida de respecto hacia los docentes. “En centros de primaria si no ocurren todos los días, sí hay varias agresiones a la semana”, incidió el sindicalista, quien lamentó que hay una minoría de familias que llegan a justificar estas agresiones.

Desarrollar la ley de Autoridad

Asturias aprobó hace trece años la ley de Autoridad del Profesorado, pero nunca llegó a desarrollarse normativamente. El Partido Popular quiere ponerle remedio, atendiendo a la situación que se vive en las aulas, y llevará a Pleno una proposición no de ley.

La diputada Gloria García explicó que la iniciativa tiene como objetivo “dar cobertura jurídica a los docentes e intentar reducir conflictos, a la vez que reconoce la figura del profesorado”. “No va a ser la panacea, pero hay que ir dando pasos porque los conflictos escolares, tanto en el acoso a alumnos como a profesores, son gravísimos y si los protocolos son lentos, si no atacan de raíz el problema, la cosa cada vez va a ir a peor en todos los casos”, subrayó.

E incidió: “Las faltas de respeto, los conflictos, el acoso, las amenazas y las presiones están a la orden del día, y están siendo denunciadas por el profesorado. Y los docentes ante esto tiene la más absoluta de la desprotección”.