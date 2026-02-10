Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa de alquiler accesible gana músculo en Asturias: más de 40 pisos para poner en el mercado y 400 inquilinos interesados

Ovidio Zapico advierte que las bonificaciones anunciadas por Sánchez a quienes congelen el alquiler "mucho teme" que "no se llevarán adelante"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, responde a varias preguntas en comisión de la Junta General este martes.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, responde a varias preguntas en comisión de la Junta General este martes. / Eloy Alonso / EFE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El programa “Alquilámoste”, que moviliza viviendas vacías para sacarlas al mercado a un precio accesible, ha despertado ya el interés de 41 propietarios y más de 400 demandantes de vivienda. Así lo ha detallado este martes el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien ha recordado que los arrendadores tienen a su disposición bonificaciones de hasta el 70 por ciento, tal como recoge la ley estatal de Vivienda.

“Los propietarios que apuestan por “Alquilámoste”, primero, ven en el programa una herramienta segura, lo agradecen. Saben de estas bonificaciones y, tercero, son personas que tienen un componente de militancia social, saben que están colaborando a paliar la crisis de vivienda”, ha destacado.

Sobre esta ley estatal, Zapico ha dicho que en Asturias no son “insumisos” a la misma y ha anunciado que las bonificaciones a los propietarios que congelen el precio del alquiler anunciadas por Pedro Sánchez “mucho teme” que “no se llevarán adelante”.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, responde a varias preguntas en comisión de la Junta General este martes.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, responde a varias preguntas en comisión de la Junta General este martes. / Eloy Alonso / EFE

Un error fruto de la "confusión y la maña comunicación"

“Ese anuncio del presidente Pedro Sánchez a principios de año, ¿ha oído usted hablar más de él? ¿Ha visto usted ese anuncio concretado? Yo creo que no. Y creo que ni va a haber más ni lo va a concretar", ha señalado durante una comisión parlamentaria.

Ha explicado que el pasado 15 de enero recibió una llamada del Ministerio porque habían leído declaraciones suyas criticando la medida y lo que le trasladan es que "efectivamente haya sido fruto de la confusión y de la mala comunicación".

“Siento decepcionarle”, le ha dicho al diputado de Foro, Adrián Pumares, pero “mucho me temo que no se lleve a cabo y que quedemos con esas bonificaciones fiscales tal y como recoge la ley de Vivienda estatal que es donde está la posición política del gobierno de Asturias".

Respecto a las bonificaciones fiscales que ya recoge la ley estatal de Vivienda, Zapico ha destacado el 70 por ciento de rebaja al que pueden acceder los propietarios que ponen sus viviendas a disposición del programa “Alquilámoste”.

Críticas de la oposición

Zapico ha hecho estas declaraciones ante las preguntas de Adrián Pumares y del diputado de Vox, Javier Jové. Este último se ha interesado además por el verdadero objetivo de "fiscalizar" las fianzas en los contratos de alquiler, una medida que supone meter "las manazas de comunista" del consejero en el mercado de la vivienda y cuya viabilidad ha cuestionado dado que generaría, según sus cálculos, la tramitación de 120.000 expedientes administrativos al año, que difícilmente podrían afrontarse desde la consejería de Zapico.

Por su parte, Pumares ha advertido que “el Gobierno de Barbón es un barco con dos timones que giran en direcciones opuestas”. Así, ha lamentado que “mientras una parte del Gobierno defiende y apuesta por las bonificaciones fiscales a los arrendadores, la otra las critica y rechaza”.

