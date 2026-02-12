El PP critica que Asturias esté "a la cola" en la ejecución de los fondos europeos y advierte de las consecuencias si hay que devolver el dinero

El Partido Popular ha advertido este jueves que Asturias está “a la cola” en la ejecución real de los fondos europeos, según recoge la herramienta estatal Elisa, que sitúa “en apenas un 47 por ciento” el porcentaje resuelto y transformado en proyectos, empleo y oportunidades sobre el territorio. Esta cifra corresponde a la ejecución directa del Principado, sin contar lo ejecutado por las entidades locales.

La diputada Sandra Camino ha asegurado que, contrariamente a lo que “presume” el Gobierno asturiano, la ejecución no se está realizando a los ritmos que debería: “El Gobierno habla de un 85 por ciento adjudicado, pero adjudicar no es ejecutar. Adjudicar para ellos se queda en una mera promesa; ejecutar es tener obras terminadas, ayudas pagadas y proyectos en marcha. Y esa es la asignatura pendiente del Ejecutivo asturiano”.

La diputada del PP de Asturias, Sandra Camino. / PP ASTURIAS

Desde el inicio del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia han pasado ya cinco años, pero en la práctica “más de un tercio del dinero asignado sigue sin llegar a empresas, industria o proyectos de transición energética que tanto se anuncian en titulares”.

"El Gobierno del Principado está vendiendo como un éxito la gestión de los fondos europeos cuando los propios datos oficiales reflejan una realidad mucho más preocupante y muy alejada del triunfalismo del que hace gala el señor Adrián Barbón", ha criticado.

Riesgo de tener que devolver los fondos

En este sentido, Camino ha recordado que “cuando hablamos de fondos europeos no estamos hablando de dinero gratis, ni mucho menos de errores sin consecuencias: cualquier euro que Asturias tenga que devolver a Europa por una mala gestión no solo se devuelve, sino que se devuelve con intereses. Y esto, deliberadamente, nunca se explica. Cada incumplimiento, cada retraso y cada proyecto fallido no lo paga un Gobierno, lo pagan los asturianos con más carga financiera para nuestras cuentas públicas”.

Ha criticado especialmente la brecha que hay en áreas clave como industria, empleo, innovación o servicios sociales entre los fondos recibidos y los realmente ejecutados. En vivienda, ejemplificó, los fondos transferidos en 2022 “no han comenzado a materializarse hasta este último año”, con actuaciones en las que “a día de hoy no se ha movido ni un solo metro de tierra y que deben finalizarse en menos de cuatro meses”.

Camino ha rechazado, además, las explicaciones del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sobre el uso de la herramienta Elisa. Según el Principado, esta plataforma no recoge las transferencias a los ayuntamientos. Sin embargo, la diputada popular ha insistido en que sí integra los datos de la Plataforma de Contratación y de la Base Nacional de Datos de Subvenciones, donde “sí figuran los importes concedidos a las entidades locales”.

A su parecer, está clara “la mala gestión de este Gobierno, que llega tarde, mal o incluso nunca, mientras Asturias pierde oportunidades de desarrollo, empleo y modernización”. Por tanto, ha reclamado “transparencia, rigor y eficacia en la gestión de cada euro europeo, porque no estamos ante una cuestión de propaganda, sino ante una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar”.