Asturias reclama al Ministerio la cesión de pisos públicos ante el impacto del nuevo decreto antidesahucios

Asturias ha reclamado al Ministerio de Vivienda cooperación y cesión de pisos públicos ante el impacto que pueda tener en la región el nuevo decreto antidesahucios, acordado por el Gobierno central con PNV y que deja fuera a los propietarios de una o dos viviendas.

“Lo que no puede hacer el Estado es trasladar a las comunidades las consecuencias del decreto sin poner a disposición los activos públicos que tiene en territorios como Asturias”, ha señalado el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.

Según ha explicado, en Asturias la mayor parte del parque de alquiler pertenece a pequeños propietarios. “No es que no haya grandes tenedores, que los hay, pero la inmensa mayoría de los pisos en régimen de arrendamiento no les pertenecen”, ha precisado.

Zapico envió hace unos días una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, solicitándole información detallada sobre el número de suspensiones vigentes en Asturias, cuántas afectan a inmuebles de propietarios con uno o dos pisos y un inventario actualizado de vivienda pública o patrimonial estatal disponible en la comunidad.

“Hay una responsabilidad directa por parte del Ministerio, y no puede trasladarnos un problema a las comunidades autónomas”, ha insistido ante una interpelación de la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé.

Por ello, Zapico pide a la ministra, aparte de una reunión de técnicos, una cooperación y una colaboración para que las comunidades puedan gestionar parte del patrimonio que el Estado tiene en el territorio y así dar una respuesta “inmediata y eficaz” a los problemas que llegarán en "unas semanas".

Pérdida de parque de vivienda pública

El consejero ha detallado que el año pasado se consignó para las ayudas de compensación a propietarios afectados por la suspensión de desahucios un millón de euros. De esa cantidad, se distribuyeron un total de 700.000 euros en 59 expedientes, con una media de 12.000 por cada uno. En la actualidad están pendientes 82, que comenzarán a resolverse en marzo. Es decir, “ahí hay 82 personas que estarían posiblemente amenazadas en caso de que ese lanzamiento fuese una realidad”.

Respecto al parque de vivienda, Zapico ha recordado que cuando Asturias asumió las competencias en vivienda en los años 80 del siglo pasado, el parque público contaba con 32.000 inmuebles. Cuando ellos llegaron en 2023, apenas superaba las 9.600. “Imagínese lo que podríamos hacer, ya no digo con 32.000, sino con 18.000 o 20.000 viviendas”, le dijo a Tomé.

Por su parte, la diputada ha explicado que los contratos firmados en Asturias que finalizan este año 2026 asciende a 13.870 y afectará a 28.433 personas y ha preguntado qué ocurrirá si no se prorroga la moratoria del decreto y cuántas de estas personas están en situación de vulnerabilidad.

Ha incidido además en que durante 2024 se registraron 704 lanzamientos y estamos ante "una tendencia que va al alza".

Disputa con Vox

Zapico ha protagonizado también una disputa con el diputado de Vox Javier Jové durante otra pregunta sobre vivienda. El consejero le ha llamado "diputado mentiroso y fascistas" y le ha echado en cara que lleve semanas "mintiendo a sabiendas diciendo que el Gobierno asturiano reserva vivienda pública para las mujeres lesbianas". "Ahora nos viene con una nueva mentira, la de viviendas sociales para ilegales y eso no va a ser así", ha indicado.

Jové había criticado que hasta el momento no se ha entregado ni una sola llave del programa “Alquilámoste” y que las mil viviendas vacacionales que “se ha cargado con su compañera Llamedo” no han entrado a formar parte del parque para el alquiler.