El consejero de Ciencia advierte a IU por su posible recurso contra las universidades privadas: "Deben valorar el impacto y las consecuencias"

Izquierda Unida decidirá en los próximos días si formaliza el recurso contencioso-administrativo frente al Tribunal Superior de Justicia contra la implantación de las universidades privadas en Asturias. “Aún no hemos tomado la decisión, pero cualquiera que sea la decisión la haré mía”, aseguró este martes en sesión plenaria el coordinador de la formación y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.

El dirigente reconoció que ya votó en contra de las universidades privadas en Consejo de Gobierno (la Alfonso X El Sabio en Oviedo y la Nebrija en Avilés), tal como hizo contra los decretos que permitiría las prácticas de sus alumnos en el sistema sanitario público o como hizo este mismo lunes contra la instalación de Costco en Siero.

“Si algo caracteriza a IU han sido las batallas incansables que hemos dado y que seguiremos dados. No tomamos la puerta y no nos rendimos. Seguiremos trabajando coherentes con nuestra posición histórica, que es la defensa de la educación pública y de garantizar oportunidades. Que cualquier persona independencia de dónde hayan nacido tengan posibilidades y que no vengan los ricos a comprar los títulos para sus hijos”, defendió.

Zapico insistió en que, por el momento, IU está personada en el proceso, que no “confundir con la demanda”. No obstante, reconoció que, en su opinión, la llegada de los centros adscritos a la región es un tirón “innecesarios a un gobierno progresista” y “nos acerca a la senda de Ayuso”.

Socios de gobierno

El posicionamiento final de Izquierda Unida en el proceso judicial no es cuestión baladí, pues supondría enfrentarse en los tribunales contra sus propios socios de gobierno, el PSOE. Una cuestión de la que le advirtió su compañero en el Ejecutivo y consejero de Ciencia, Borja Sánchez. “Debe ser IU el que valore y sopese bien el impacto público y las consecuencias que tendría un recurso contra un gobierno del que forma parte”, avisó cuando le preguntaron sobre qué opinaba del recurso.

Eso sí, Sánchez quiso dejar claro que durante todo el proceso se ha velado “por el estricto cumplimiento de la legalidad y porque la calidad (de estos centros) fuera la máxima”. Y ratificó el “apoyo decidido y firme” del Gobierno asturiano por la Universidad de Oviedo, como demuestran el contrato que permitirá financiar la institución con 1.000 millones a lo largo de seis años y la gratuidad de la matrícula.

Tanto Sánchez como Zapico fueron cuestionados por este proceso por los diputados del Partido Popular, quienes criticaron que lo que está ocurriendo en el Gobierno de Asturias es “un escándalo”. “IU es un partido que se sienta en el Consejo de Gobierno, que firma decretos, que cobra sueldos públicos y que luego va a los juzgados a denunciarlo. Es un engaño”, afirmó Manuel Cifuentes.

El diputado se preguntó qué liderazgo permite algo así: “¿Qué presidente permite algo así de su socio minoritario sin alzar la voz? O le importa un bledo la gobernabilidad de Asturias o que le importa un bledo que su socio le deje en ridículo. Quizás es porque sus planes ya están lejos de Asturias”.