"Un fracaso sin precedentes": la espera para lograr la dependencia supera ya los 450 días en Asturias, denuncia el PP
La consejera Marta del Arco asegura que las instrucciones dadas en los últimos meses permitieron reducir en un 49 por ciento el porcentaje de solicitudes
Un asturiano espera actualmente de media quince meses para obtener la valoración de la dependencia. El plazo medio supera ya los 450 días. Casi duplica el que había el pasado mes de junio (291), antes de la aplicación de la nueva historia social única, y supone un incremento del 55 por ciento respecto al plazo legal (271 días).
Así lo denunció este martes en sede parlamentaria la diputada del Partido Popular, Beatriz Polledo, quien cargó contra la Consejería de Derechos Sociales por una “chapuza extrema” como fue, a su juicio, la decisión de implantar el nuevo sistema “sin las garantías técnicas necesarias”. Proceso, insistió, que se hizo “con improvisación, sin planificación y sin asegurar la continuidad del servicio”.
Lo cierto es que la puesta en marcha de la historia social única el pasado verano se ha convertido en un quebradero de cabeza para Derechos Sociales. Los problemas informáticos no acaban de solucionarse, obligando a la consejera, Marta del Arco, a emitir hasta tres instrucciones distintas desde el pasado mes de octubre para intentar aminorar las consecuencias.
A lo largo de estos meses, el Principado ha apostado por priorizar las primeras solicitudes, manteniendo solo las revisiones del Programa Individual de Atención (PIA) y del grado para casos de emergencia social. Y para ganar eficacia, modificaron las rutas para valorar de forma conjunta a las personas que vivían en la misma calle o en la misma zona.
Reducción de las solicitudes
Además, el horario de atención al público de los equipos territoriales se limitó para facilitar la elaboración de los PIAS y se creó una mesa de control y seguimiento. “Todas estas medidas permitieron reducir el porcentaje de solicitudes en un 49 por ciento”, aseguró la consejera Marta del Arco.
La última instrucción data del 6 de febrero. En la misma, se puso fin al periodo excepcional de valoración de solicitudes; “se acordó subsanar solo aquellos documentos imprescindibles para la valoración y se dio prioridad a la calidad del dato”. De la misma manera, se gestionó “una asistencia técnica para labores de apoyo a la tramitación con un soporte funcional aplicativo y unificación de expedientes”. Y se creó un servicio de información a la ciudadanía.
Marta del Arco recordó también que está previsto el refuerzo de la estructura del servicio de Dependencia. “Igualmente, se están mejorando los medios materiales con la renovación y la ampliación de la flota de vehículos, y se está dotando gradualmente a los valoradores de tablets”, explicó.
Solicitud de dimisión
Estas explicaciones no convencieron a la diputada del PP para quien “estamos ante un fracaso de gestión sin precedentes, ante una falta absoluta de transparencia y a una quiebra evidente de la credibilidad en todo lo que rodea la valoración de la dependencia en Asturias”.
Polledo acusó a la consejera de “mentir” en sede parlamentaria cuando en noviembre afirmó que los problemas informáticos estaban solucionados. “En noviembre el plazo medio ya superaba ampliamente los 400 días, el sistema seguía en una situación crítica. Había miles de solicitudes sin registrar porque el programa estaba absolutamente colapsado y no se podían”, criticó la diputada.
“Mientras usted afirmaba esto”, añadió, “5.943 nuevas solicitudes de dependencia y 1.900 revisiones no se podían registrar. Un total de 7.400 expedientes que quedaron fuera del sistema”.
“La responsabilidad se asume dimitiendo, señora consejera”, le instó Polledo. “Por respeto a las familias, por respeto a estos diputados, váyase”, concluyó.
