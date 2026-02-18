Barbón defiende la llegada de universidades privadas: "Permitirán que estudiantes que no consigan plaza en la pública puedan estudiar al lado de casa"

La implantación de los centros adscritos de las universidades Alfonso X y Nebrija va a permitir, según defendió este miércoles el presidente de Principado, Adrián Barbón, que muchos asturianos que no consiguen plaza en la universidad pública, y que actualmente se están yendo fuera, “puedan quedarse a estudiar al lado de su casa”.

“La Universidad de Oviedo está cerca de los 20.000 alumnos. ¿Sabe cuántos no consiguen plaza y se tienen que ir fuera? No se trata de que vayamos a traer, seguramente, gente de fuera. Se trata de que muchos asturianos y asturianas que no consiguen plaza porque no tienen nota en la pública y que están saliendo a estudiar, en la privada o en la pública, puedan hacerlo al lado de su casa”, ha defendido ante las críticas de la diputada Covadonga Tomé.

Para Barbón se confunde “privatizar con la iniciativa privada”. “La Constitución ampara la iniciativa privada, y nosotros nunca hemos sido contrarios a la misma. Lo que sí le puedo garantizar es que ni un euro del dinero público irá a la iniciativa privada”, se ha comprometido. Además, se ha mostrado muy duro contra las críticas de la diputada a la que ha acusado de "reírse de mí" al decir que autorizar la llegada de estos centros "va a mermar o acabar con la universidad pública".

También ha querido quitar importancia al hecho de que los estudiantes de las privadas puedan hacer prácticas en la sanidad pública: “Le hemos dejado claro que la prioridad absoluta va a ser para los alumnos de la pública. Con lo cual, si ocupan todas las plazas ya no habrá más. ¿Dónde está el problema? Yo de verdad que no lo veo. En la vida hay que ser más pragmáticos”.

Defensa de la universidad pública

Dicho esto, el presidente volvió a defender su apoyo a la Universidad de Oviedo. Institución, ha lamentado, “que aquí un diputado llamó estercolero”. “Con estos es con los que usted quiere gobernar, los que llaman estercolero a la Universidad de Oviedo”, ha advertido a Álvaro Queipo, líder del Partido Popular.

Barbón ha recordado el convenio firmado con la universidad pública para garantizar su financiación, la gratuidad de la matrícula (“la mejor manera de competir contra las privadas”) y la creación de tres nuevos centros de I+D+i.

Por su parte, Covadonga Tomé ha destacado que sindicatos como Comisiones Obreras han presentado contenciosos-administrativos contra la implantación de estas universidades. También ha señalado la preocupación de sectores académicos y profesionales de la salud por el uso de centros públicos para prácticas de estudiantes privados, calificándolo de "lesivo".

“Son decisiones que afectan de manera directa al modelo universitario asturiano y que, sin embargo, se han adoptado sin suficiente debate público previo, sin participación social efectiva y sin la transparencia exigible en estos casos”, ha criticado la diputada.

Asimismo, ha afirmado que parte de la estrategia de la derecha es “desacreditar las instituciones académicas, presentándolas como espacios ideológicamente sesgados, erosionando su legitimidad social y su prestigio científico y su capacidad de influencia”. Y ha advertido a Barbón: “Va a comprar usted el marco a PP y a Vox”.