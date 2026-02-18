Barbón ve "frenético" a Queipo por la cada vez más cercana cita electoral y este critica su incapacidad de poner orden en el Gobierno

El reloj electoral ha empezado a marcar el tempo del parlamento asturiano. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ve al líder del Partido Popular, Álvaro Queipo, “presa del pánico” porque en el ámbito empresarial hay “una reflexión planteada de crear un partido en la derecha porque su liderazgo no tira”. Y aún “más frenético”, ante unos resultados electorales en Aragón y Extremadura que vendrían a constatar que “el crecimiento de Vox se fundamenta en base a la destrucción de su electorado”.

Pero esta percepción es mutua. Para Queipo, el presidente regional anda últimamente “un poco nervioso”. “¿Está usted intranquilo por lo que sea? Usted está raro”, le ha preguntado durante la sesión parlamentaria de este miércoles para, posteriormente, cuestionarle por lo estar solucionando problemas de Asturias que “se acumulan a lo largo de los años”.

“Usted levita sobre todos los temas, pero no profundiza en ninguno. Usted hace de comentarista de todos los problemas de Asturias, pero no soluciona ninguno. Y gobernar, señor Barbón, no es hacer propaganda. Gobernar es decidir, es tomar decisiones, es ejecutar y es gestionar”, le ha recriminado el popular.

Problemas pendientes

Y le ha puesto ejemplos. El derribo del antiguo HUCA, anunciado hace ya tres años, pero que 37 meses después aún no se ha llevado a cabo. La agrupación de sedes judiciales, que el 2022 el presidente anunció se haría “en un plazo razonable”.

“Es el mismo patrón que está siguiendo también con la gestión y con lo que estamos conociendo sobre el futuro del suelo de baterías en Avilés”, ha continuado. Y le ha lanzado una serie de cuestiones sobre si prefiere que sea la autoridad portuaria la que se haga cargo del suelo o si cree que merece la pena pelear porque Indra se instale en el mismo.

También ha puesto sobre la mesa la quema del CSR en La Pereda y le advirtió que “está poniendo en peligro el futuro de Hunosa y el futuro de la cuencas mineras”.

“¿Qué presidente consiente que uno de los partidos que sostiene su Gobierno, que cuenta incluso con un consejero, lleve a los tribunales al propio Gobierno que preside? ¿Cómo va a poner usted orden en Asturias si es incapaz de poner orden en su propio Gobierno?”, le ha cuestionado. Y ha imaginado un escenario futurible: ¿Qué va a ocurrir si el señor Zapico lo denuncia? ¿El alcalde de Siero volverá a anunciarle un partido independiente para aspirar a competir contra el Partido Socialista?”.

Falta de experiencia

“Me da la risa que se atreva usted a decirme a mí que no sé lo que significa gobernar. Pero si usted no ha sido presidente ni de la comunidad de vecinos. Incluso con una crisis en Castropol ganamos porque su gente no le quiere”, le ha contestado a esta retahíla de preguntas Barbón.

El presidente ha reclamado al líder de los populares más “humildad” porque “uno de los elementos por los que usted no tira, según dice todo el mundo, es que no tiene experiencia ninguna de gobierno, ni tan siquiera en un ayuntamiento”. “Y por eso da estos bandazos y se pone tan nervioso y pasa de comer lacasitos con un alcalde, ya lo he dicho, a insultarle y llamarle Jesús Gil”, ha añadido.

Sobre los problemas que ha puesto sobre la mesa Queipo, Barbón ha explicado que, en el caso de La Pereda, debe ser Hunosa quien presente el proyecto que se adapte a la sentencia para que el Gobierno haga la tramitación ambiental. Y en el caso del suelo de baterías de Avilés, el presidente regional ha recordado que esta semana se conocía que "el Partido Popular tenía previsto paralizar las inversiones en materia de defensa de las empresas de Indra y Escribano si llegaba a gobernar". Las mismas empresas, ha puntualizado, que se quieren instalar en Asturias.

“No vaya a Génova simplemente a hacer genuflexiones. Vaya a Génova a defender los intereses de Asturias y diga que con eso que ha dicho (el PP) lo que pone en riesgo son miles de empleos”, le ha pedido a Queipo.