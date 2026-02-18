La Junta insta al Gobierno de Asturias a modernizar el sistema de emergencias y garantizar el mando único del SEPA

El Gobierno de Asturias deberá, a instancias de la Junta General, para reforzar y modernizar el sistema de emergencias, mejorar la coordinación y garantizar el mando único del Servicio de Emergencias del Principado. Así se recoge en una moción presentada por el diputado de Foro, Adrián Pumares, y aprobada con los votos favorables de todos los partidos, a excepción de Vox, que se abstuvo.

En su defensa, el diputado incidió en la importancia de “clarificar competencias y blindar al SEPA”, haciendo hincapié en que “defender el mando único y respetar las competencias autonómicas no implica excluir ni confrontar a nadie, sino que garantiza una dirección clara cuando se activan recursos en una emergencia”.

Asimismo, reclamó la tramitación de la ley de Gestión de Emergencias y de Protección Civil con el fin de adaptar la legislación autonómica a la normativa básica estatal, además de sacar adelante lo antes posible el decreto que regula el registro de planes de autoprotección. “Esta moción pretende reforzar la coordinación y mejorar la prevención, garantizando que estemos mejor preparados ante cualquier emergencia”, defendió.

La propuesta contó con el respaldo del PSOE porque, según explicó el diputado Ricardo Fernández, se trata “de una continuación de lo que ya se está haciendo”, y subrayó que “no trae nada novedoso”. Además, defendió que las "competencias están muy claras”.

Manuel Cifuentes, del PP, reclamó en su intervención que se "garantice una respuesta coordinada" en las emergencias y "se deje claro" quien ostenta el mando único, dejando “la política fuera”. Asimismo, criticó que la este asuntó esté en manos de "procrastinador por excelencia", en referencia a Alejandro Calvo, consejero de Gestión de Emergencias.

Para Vox, en cambio, debe haber una "dirección claramente estatal” y primarse la "profesionalidad sobre regionalismo". “Las emergencias no pueden ser un campo de batalla competencial", insistió Sara Álvarez Rouco. La formación presentó dos enmiendas que no fueron aceptadas.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas aseguró que "no puede haber dudas sobre quién dirige la orquesta" y que el mando único que en materia de emergencias debe recaer en el SEPA, que es el que tiene "los medios más adecuados”. No obstante, destacó también el papel "fundamental" de la Guardia Civil en el marco de sus competencias.

Covadonga Tomé también apoyó la proposición de Foro porque está diseñada con las reivindicaciones de los colectivos implicados y contribuye "a mejorar la coordinación y la eficacia".

Especialidad de llingua asturiana

El otro punto aprobado del día fue la propuesta de Convocatoria para solicitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la creación de especialidades docentes de lenguas propias y a impulsar los trabajos necesarios para la implantación de las especialidades de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano. La petición contó con el respaldo de PSOE, Foro y Covadonga Tomé, mientras que PP y Vox la rechazaron.

La iniciativa busca corregir una situación de precariedad laboral que afecta a los docentes de las lenguas propias del Principado. "No estamos pidiendo un privilegio, sino igualdad de derechos laborales", defendió Xabel Vegas.