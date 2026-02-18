Los recursos contra los acuerdos del Consejo de Gobierno ascienden a 27: los que ha ganado y perdido, por el momento, el Principado

En menos de dos años se han producido hasta tres resoluciones judiciales que cuestionan decisiones del Gobierno de Asturias, especialmente en materia de libre designación de puestos en la Administración. Cuestión por la que Vox preguntó este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón. “Una vez puede ser un error. Dos veces, mala gestión. Tres veces ya es un patrón”, ha señalado Carolina López.

Ante estas acusaciones, Barbón ha respondido con datos. En este mandato se han presentado contra los acuerdos del Consejo de Gobierno 27 recursos. Dos no fueron admitidos a trámite. De los 25 restantes, el Principado ganó 20, perdió 4 y uno fue aceptado parcialmente.

“Yo entiendo que ustedes están crecidos por las elecciones de Extremadura y Aragón, se están comiendo al PP. Pero entiendo que el PP no está dando la tecla de cómo responderles; blanquearles no es buena opción”, ha dicho.

El presidente del Principado ha negado que en sus mandatos se haya dedicado a crear organismos (“¿Dónde? ¿Cuándo?”, ha preguntado) y que el suyo sea el mayor gobierno de la historia de Asturias. “Ya ha habido gobiernos más grandes”, ha asegurado, tras defender los últimos cambios en el Ejecutivo que tendrán un “coste cero” para las arcas de la Administración.

El reparto del personal de la Administración

“El trasfondo de todo esto es que hay demasiados trabajadores públicos. Pero vamos a hacer un análisis. El 40% de ese personal es sanitario. ¿Qué sobran médicos, enfermeras, celadores? Más de un 30%, personal educativo; y lo vamos a mejorar. Casi el 16% son bomberos, agentes de medio natural… La administración general es en torno al 11%. Ustedes se quejan de que hay retrasos en los que tramitan, ¿quieren más lentitud?”, ha explicado Barbón.

Respecto a cargos de alta dirección o políticos, representan el 0,76%. “Para administrar un gobierno de más de largo de 40.000 personas somos poco más de un centenar”, ha concluido.

La portavoz de Vox, Carolina López, había criticado que Barbón se cree que “la administración es su cortijo particular, donde puede colocar a los suyos por la puerta de atrás”. Y ha criticado que están inculcando a los jóvenes que "lo importante es que tengan el carné político que ustedes quieren”. “Si el esfuerzo no garantiza oportunidades, la igualdad se convierte en propaganda”, ha sentenciado.

Incapaces de meter en vereda a los comunistas

Asimismo, ha criticado la gran dimensión que está adquiriendo la estructura administrativa, ahora con la creación de nuevas viceconsejerías y cargos, y ha acusado al Ejecutivo de estar convirtiendo la Administración en “un laberinto burocrático al servicio del partido y no de los ciudadanos”. “Tres años después se dan cuenta que su gobierno no está coordinado. ¿Esta es su maravillosa experiencia de gestión o es que son incapaces de meter en vereda a los comunistas?”, ha preguntado.

López ha advertido que todas estas cuestiones la pagan los trabajadores, los autónomos y los empresarios, y ha animado a Barbón a montar una agencia de colocación, pero “con su dinero no con el de los demás”. “Hágase el favor de vivir la experiencia de lo que es ser un autónomo para que pueda entender la realidad en la que viven”, le ha aconsejado.