El PP duda de que la futura ley de Vivienda sea a "coste cero" y acusa al Gobierno de "vetar" medidas con repercusión inmediata

El Partido Popular acusó este viernes al Gobierno de Adrián Barbón de negarse a destinar los fondos económicos necesarios para hacer frente al problema de la vivienda. El diputado José Cuervas-Mons cuestionó que la futura ley de Vivienda, que actualmente se está tramitando en la Junta, no tenga “repercusión presupuestaria”, a pesar de proponer, por ejemplo, la creación de un observatorio, un cuerpo de inspección y movilización del parque.

“Me parece una tomadura de pelo de tal calibre que refleja el sectarismo y la parcialidad del Gobierno”, reconoció en rueda de prensa. Y criticó que el Ejecutivo se limite a "mucha intervención, mucha sanción y mucho control a los propietarios" sin medidas efectivas para aumentar la oferta y abaratar precios.

Cuervas-Mons cargó además contra el Gobierno regional por “vetar” una proposición de ley del PP destinada a implementar medidas urgentes que tendrían “un impacto inmediato” excusándose en que tendrían repercusión en el presupuesto de este año.

Estas medidas se centraban, especialmente, en materias fiscales, como la reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales para comprar una vivienda o la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. “La vivienda en Asturias se ha encarecido en el último año en más de un 13 por ciento, mientras el poder adquisitivo de los asturianos se resiente por la inflación y por una carga fiscal insoportable”, insistió el diputado.

El rechazado del Ejecutivo, según ejemplificó Cuervas-Mons, provocará que “un joven que quiera comprar un piso de 160.000 euros no pueda ahorrarse 9.000 euros en impuestos”; que “cuando unos padres ayuden a un hijo a comprar una casa, esa ayuda seguirá castigada fiscalmente, y que, en demasiadas ocasiones, habrá familias que sigan renunciando a herencias o endeudándose para poder asumir el impuesto”.

El Principado cuantificó que estas medidas tendrían un coste de 57 millones, de las que algo más de 30 millones afectarían directamente al presupuesto de este año (sobre todo aquellas relacionadas con impuestos).

“Evidentemente que la política de vivienda y las medidas de ayudas fiscales urgentes afectan al Presupuesto”, incidió Cuervas-Mons, quien lamentó que “el Gobierno ha decidido que su posición sea bloquear las propuestas del PP. Asturias necesita más vivienda, más agilidad y menos impuestos”. “Yo les pido que dejen de bloquear y recapaciten; si hay cosas que mejorar, podemos sentarnos a hablar”, reclamó.

Eso sí, el diputado avisó si el Gobierno pretende esconderse detrás del presupuesto para frenar el debate, "volveremos a registrar la proposición de ley de manera que las modificaciones tributarias entren en vigor en 2027, para que no puedan decir que afectan al presupuesto en vigor. Se acabaron las excusas y que no intenten convertir un problema real en un trámite eterno”.