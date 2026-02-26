"Es usted una sinvergüenza": Tomé acaba expulsada en la Junta tras el insulto de una diputada de Vox

Era el segundo punto del orden del día. La comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, para abordar la situación de los centros de menores. Una cuestión comprometida, que acabó quedando en un segundo plano ante un "espectáculo vergonzoso” con la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, llamando “sinvergüenza” a Covadonga Tomé, y esta siendo expulsada por interrumpir en varias ocasiones a la representante del PP Beatriz Polledo.

La tensión en la comisión fue de menos a más, aunque todo saltó por los aires durante la fijación de posición. Covadonga Tomé estaba defendiendo la acogida de menores migrantes no acompañados en Asturias y reclamando centros de menores que sean “entornos seguros” cuando fue interrumpida por la presidenta de la comisión Pilar Fernández-Pardo, que la llamó a centrarse en el tema tratado. “Estoy fijando mi posición sobre el tratamiento de los adolescentes y los niños. Entiendo que no le guste, pero como es mi tiempo diré lo que a mí me parezca que tengo que decir”, se defendió la diputada.

Este desencuentro fue aprovechado por la diputada de Vox para solicitar el torno de réplica por alusiones. Diez segundos que fueron suficientes. “Señora diputada que no representa a nadie, que es la perversión del sistema, solamente una frase: es usted una sinvergüenza”.

La parlamentaria rechazó la petición, tanto de la propia afectada como de la portavoz del PSOE, Ana Isabel González, de retirar sus palabras. No obstante, matizó que no se lo decía como “persona, sino como diputada”. A partir de ese momento la tensión fue a más.

Durante la fijación de posición, la diputada Beatriz Polledo, del PP, cargó contra Tomé al acusarla de ser también “responsable” de la situación en la que se encuentran los centros de menores por haber apoyado los presupuestos del Gobierno de Barbón. "Lecciones aquí las justas", subrayó.

Tomé interrumpió varias veces la intervención, cuestionando si esos ataques a su persona podían considerarse propios de un turno de fijación de posiciones sobre la comparecencia, lo que llevó a la presidenta de la comisión a expulsarla de la sesión tras llamarla al orden en tres ocasiones.

Fernández Pardo tuvo también un encontronazo con la diputada socialista, Ana Isabel González, después de que esta le reprochara, al igual que el diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, la parcialidad con la que había conducido una sesión en la que, además de Tomé, también fueron expulsadas las personas que ocupaban las tribunas de invitados al interrumpirla en varias ocasiones increpando a los comparecientes y a los diputados.

Noticias relacionadas

Tanto González como Vegas calificaron el “espectáculo” como “lamentable” y “vergonzoso”. "Salgo impresionada e indignada por la falta de rigor y por utilizar el sistema de protección de menores en el que trabaja personal muy comprometido y hay niños en situaciones difíciles para un debate que da vergüenza", señaló la consejera Marta del Arco para cerrar su comparecencia.