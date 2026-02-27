Los defensores del lobo exigen la dimisión de Marcelino Marcos: "Está incumpliendo la ley"

Los defensores del lobo se han concentrado ese viernes a las puertas de la Junta General del Principado para exigir la dimisión del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha llevado a la suspensión de las batidas de cánidos y al cambio de gestión de la especie.

El portavoz de este colectivo Grupo Lobo, Fructuoso Pontigo, ha señalado que el fallo del Supremo, que ha anulado el programa de control de la especie de 2022-2023 y uno de los artículos del plan de gestión, pone de manifiesto que la Consejería "está incumpliendo la ley".

"Está claro que tiene que dimitir. No solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen las sentencias", ha apuntado tras incidir en que ha quedado patente que es "ilegal que la Guardería mate lobos y que lo hagan los cazadores, cuando no es una especie cinegética". “Y ahora esperamos que la ley caiga con todo su peso sobre él, porque lo está consintiendo y permitiendo”, ha dicho.

Para Pontigo, Marcelino Marcos “solo está pensando en los votos de la gente del campo. Cuando todos sabemos que van a acabar votando a Vox”.

Cachorros abatidos

A su juicio, la gestión del consejero ha sido “nefasta”, como demostraría que el "47 por ciento" de los lobos que han sido abatidos en el marco del programa de control "son cachorros”. Esto evidencia, en su opinión, que "no hay caza selectiva y que lo que se mueve, lo matan".

"Lo que se está demostrando es que no hay esos miles de lobos que dicen en ningún momento, que hay unos pocos lobos y no son capaces ni siquiera de verlos", ha añadido.

El Grupo Lobo ha reclamado que se ponga en marcha un cambio de gestión para reducir los daños ocasionados por estos cánidos a la cabaña ganadera, que debe pasar por medidas de vigilancia, como cercados o pastores. “Lo mejor para reducir los daños es la convivencia. Eso es lo que está siendo más eficaz. Cuando el lobo estuvo protegido, disminuyeron los daños”, ha asegurado Pontigo.

En este sentido, ha recordado que el lobo está en la cima de la pirámide: “Luego nos quejamos de que hay más jabalíes o que hay accidentes, pero el lobo es el que regula la fauna. La administración está haciendo una gestión inmediata para quedar bien y no una gestión de futuro, que es lo que estamos reclamando”.