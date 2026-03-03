Tensión en la Junta por el atasco de la dependencia: la consejera acusa al PP de "retorcer y estrangular la realidad" y los populares le critican su "cara dura política"

"Hubo coordinación, decisiones e instrucciones". Y un problema en la migración de los datos que el Principado “ha reconocido”. La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, defendió este martes esta versión de la gestión de su equipo frente al “caos” que se produjo con la implantación de la historia social única, que provocó un “periodo crítico”. “No hemos mirado para otro lado. Desde el 23 de julio que se desplegó (el nuevo sistema) hicimos un diagnóstico”, aseguró.

La consejera explicó que se volcaron 52.000 expedientes, de los que “hubo que depurar 10.000”, y aseguró que tras el arranque del sistema “se realizó formación en formato presentación y con una guía” porque “era una de las condiciones del contrato”.

Del Arco contestó con dureza a las críticas de la diputada del Partido Popular, Beatriz Polledo, a la que acusó de necesitar “retorcer y estrangular la realidad”. Criticó la “estrategia torticera y alarmista para intentar lograr el gobierno a golpe de titular” de la popular.

“Atemoriza, alarma, retuerce la realidad con fines espurios, inunda el panorama social y político con medias verdades, sensacionalismo, demagogia… Para su estrategia del fango”, censuró. Ni siquiera frena, lamentó, “si con ello levanta una honda preocupación en las personas que se enfrentan día a día a los cuidados”.

Pero advirtió: “Su verdad apolítica tendrá un final”. “Insultos y gritos. Cree que a base de repetir las cosas se van a acabar convirtiendo en verdad, aunque no lo sean. Feijóo dijo en la campaña de Castilla y León que el ruido no resuelve problemas. Usted hace ruido y yo resuelvo”, sentenció.

Protestas y llamadas al orden de Cofiño

Del Arco aseguró que Asturias tiene un “sistema sólido y robusto de servicios sociales”, y enfrentó el modelo socialista frente al del PP, ejemplificando lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la dependencia. Un análisis que no gustó nada a los populares asturianos, que protestaron reiteradamente porque se está “excediendo del asunto", ganándose la popular varias llamadas al orden por parte del presidente de la Junta, Juan Cofiño.

“Endureció el baremo de valoración y suprimió la retroactividad de las prestaciones, lo que provocó que miles de personas quedaran fuera del sistema. Las personas usuarias pasaron a financiar más de la mitad del coste de las prestaciones, un 53%. La financiación de las comunidades se vio reducida en más de 5.400 millones”, relató Del Arco. Y sentenció: “Es importante repetirlo para no repetirlo, porque todo puede volver”.

Por su parte, Beatriz Polledo insistió en que la instalación de la historia social única provocó “miles de expedientes sin registrar, personas expulsadas del sistema y con un récord histórico de plazo”. “Y ahora se sacan un plan a remoque del escándalo”, afirmó. Un plan, que “se saca por la presión mediática, que es cómo funcionan ustedes”.

La popular acusó a la consejera de tener "cara dura política” y le dijo que "no tiene corazón". "Que siga usted sentada en ese escaño, consejera, es indecente. Si le queda algo de dignidad, recoja sus miserias, recoja sus cosas de la vida y háganos un favor a todos. Váyase, señora consejera, váyase por favor", le ha dicho.