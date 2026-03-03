La crispación en el parlamento asturiano provoca un bronco debate: "Respeten esta Cámara; den ejemplo, que nos están viendo"

La escalada de tensión en el parlamento asturiano llegó este martes a un punto crítico. Los debates sobre igualdad y dependencia se convirtieron en un cruce de acusaciones, recriminaciones e insultos que obligaron al presidente de la Cámara, Juan Cofiño, a llamar al orden hasta a seis diputados. A varios incluso en más de una ocasión. “Respeten esta Cámara, respeten el parlamento. Guarden silencio, por favor. Den ejemplo, que nos están viendo”, pidió claramente enojado.

La primera chispa saltó durante el debate entre la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la diputada de Vox Carolina López sobre igualdad. La socialista defendió en su intervención que los presupuestos de igualdad “salvan vidas” y acusó a Vox de querer “desmontar la igualdad” porque es “una pieza clave” para desmontar la democracia.

“Lo que mata es el machismo y ustedes lo alimentan cada día”, sentenció Llamedo, quien reconoció que "el machismo está en todos los lugares y también en todos los partidos políticos" pero la diferencia está en "como se actúa ante ese machismo".

La intervención de Llamedo provocó una serie de gestos e interrupciones por parte de los ediles de Vox y con las primeras advertencias de Cofiño. “Les exijo a la bancada de Vox que guarden silencio. Este debate despierta muchas pasiones, pero vuelvo a pedir argumentos y estilo en el comportamiento parlamentario, que a veces lo echo en falta. Así que les pido contención en expresiones, en gestos…”, pidió el presidente de la Junta.

No fue esta advertencia suficiente, y tanto Javier Jové como Gonzalo Centeno acabaron siendo llamados al orden.

Por su parte, Carolina López afirmó que lo que busca su grupo "es desmontar el negocio que el Gobierno tiene creado con el feminismo fake que criminaliza al hombre, salvo que ese hombre sea del PSOE o un inmigrante ilegal".

“Después de millones de euros públicos gastados, no han conseguido proteger a las mujeres. Las mujeres con sus políticas cada vez estamos más indefensas. Han hecho ustedes, de la ideología de género y de su falso relato de la igualdad y de la protección de la mujer, un gran negocio a su servicio, que pagan todos los trabajadores autónomos y empresarios en este país con sus impuestos”, afirmó.

La tensión de este debate se incrementó aún más con el segundo punto del día, una interpelación sobre dependencia. La decisión de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, de enfrentar el modelo del PSOE con el del PP provocó una oleada de quejas por parte de los aludidos, que criticaron que se estaba “excediendo del asunto”.

Sus protestas acabaron con una nueva bronca de Cofiño y más llamadas al orden, en este caso a Beatriz Polledo, Gloria García y Luis Venta Cueli.

Acabó de rematar la bronca otro diputado del PP, Rafael Alonso, durante el debate con el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, durante una pregunta sobre las baterías de cok de Avilés. “Le pido respeto. Respétese a sí mismo, respete a esta Cámara y respete a presidente que tiene un difícil papel de intervención en este acto”, pidió Cofiño por última vez antes de dar por finalizada una de las sesiones más broncas de esta legislatura.