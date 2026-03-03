El Principado investigará la licitación de los "puntos limpios urbanos" recurrida por dos empresas

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) investigará el proceso de licitación de los llamados “puntos limpios de proximidad”, que quedó paralizado tras un recurso de dos empresas y un segundo concurso que quedó desierto con el objetivo de que “no vuelva a suceder”.

El compromiso lo adquirió este martes el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, tras la interpelación de Adrián Pumares. El diputado forista afeó la "improvisación" del Gobierno regional y el "caos en la gestión" de los residuos en la región, poniendo como ejemplo el caso de los "puntos limpios urbanos", un contrato de cuatro millones de euros financiado con fondos europeos, cuyo pliego el Tribunal Central de Recursos Contractuales obligó a modificar, para terminar quedando desierto tras ser recurrido.

Calvo defendió la gestión que está realizando Cogersa y puso en valor el gran proyecto de economía circular por el que está apostando el Principado. Asturias produce actualmente 3,1 millones de residuos al año, de los que solo van a circularidad un 9%. En los municipios, el de residuos separados solo alcanza el 24%.

El consejero recordó que el incendio de la planta de fracción resto en 2024 condicionó la planificación del Ejecutivo autonómico en esta materia (cuya renovación espera tener este mes), si bien su puesta en marcha ya se ha ido encauzando progresivamente en "un marco público" y con un contrato de mantenimiento "adecuado".

En este sentido, afirmó que la producción de Combustible Sólido Recuperado (CSR) no llegará hasta finales de 2026, cuando la “plantona” estará "al cien por cien" del funcionamiento. E insistió que será entonces cuando habrá que abrir el debate sobre qué hacer con este material. “Valoraremos dónde llevarlo que sea más rentable para los asturianos. Hay instalaciones en Asturias que pueden gestionarlo, y las hay fuera”, señaló.

Foro critica la gestión

El diputado de Foro, Adrián Pumares, criticó la “improvisación” en la gestión de los residuos y la “coherencia en el modelo”. Apuntó que se sustituyen “actuaciones consideradas estratégicas” con otras totalmente distintas, como si fueran equivalentes.

Para Pumares, “la plantona no puede estar lista para operar”, sino se resuelve ante el problema del CSR. “Qué van a hacer, cómo tiene previsto afrontar ese debate, cuándo van a poner en marcha una instalación que permita cerrar la salida de ese producto que vamos a generar”, preguntó al consejero.

Sobre los “puntos limpios de proximidad”, Pumares exigió conocer exactamente porqué motivo se fue con tanta concreción al hacer la licitación y quién está detrás; y anunció que va a presentar una moción al respecto.