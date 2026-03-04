Barbón evita el debate de la dependencia, mientras el PP lo acusa de "condenar a los más vulnerables"

Fue un debate mucho más moderado que el del martes. No hubo llamadas al orden, interrupciones o recriminaciones. Pero el fondo varió ligeramente poco. El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles la gestión de su Ejecutivo en problemáticas que llevan días siendo objeto de críticas por parte de la oposición (dependencia, autónomos y gestión de residuos). Pero mientras a unas preguntas las enfrentó de cara, en otras apostó por desviar la discusión.

Fue el caso de los problemas en la tramitación de la dependencia. El presidente del PP, Álvaro Queipo, acusó al Ejecutivo regional de haber convertido “el colapso administrativo en la norma”, después de que la implantación de la historia social única haya elevado el tiempo de espera para obtener la valoración de la dependencia hasta los 451 días. Para el líder de la oposición, esa situación “condena a los más vulnerables” y a “miles de familia que estaban esperando por su gobierno; pero su gobierno no llega”.

“¿Por qué no actuar cuando comenzó el colapso, que según su Consejera en la carta que envió a los alcaldes fue en el año 2020? ¿Usted qué hizo? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron? ¿Qué hicieron para solucionar este problema?”, le preguntó.

“Su gobierno se quedó de brazos cruzados, intentó tapar la realidad y dejó tirados a miles de asturianos y siguen teniéndolos tirados. Ese que se llama progresista es una gran estafa política”, acusó. Y acusó al Principado de querer ahora “pasarles el marrón a los alcaldes”, proponiéndoles que hagan ellos también valoraciones de la dependencia. “Pues yo voy a ser muy claro. Si lo que pretenden es tapar el escándalo de su gestión, pasándole el problema a los alcaldes, con el Partido Popular no cuenten”, anunció. Y pidió al presidente del cese de la consejera Marta del Arco.

Reducir las listas de espera

A las duras acusaciones contestó Barbón recordando que ya pidieron disculpas por el atasco y explicando que los problemas que surgieron en 2020 fueron a causa de la pandemia. “¿Usted ya se ha olvidado lo que significó la pandemia? Lo que significó en Asturias el parón de los servicios públicos y que hubo que derivar todos los recursos precisamente a luchar contra la pandemia”, respondió a Queipo.

El presidente negó, además, que el plan “Agiliza”, que plantea que los ayuntamientos hagan valoraciones, pretenda trasladar el problema a las entidades locales. Defendió que se trata de una medida que “ya funciona”, precisamente “con algunos ayuntamientos del PP”, y que “hemos visto que puede funcionar para reducir la lista de espera”.

“Ahora yo no sé si lo que va a hacer es dar orden a sus alcaldes, que me temo que lo obedecen más bien poco, de que suspendan la ejecución de estos convenios con la Consejería de Derechos Sociales”, apuntó.

Y hasta ahí las palabras de Barbón sobre dependencia. El presidente del Principado aprovechó el tiempo restante para recriminar al PP por no haber dicho “ni una palabra sobre la guerra ilegal que se hace al margen de los organismos internacionales”. Un conflicto, afirmó, que “afecta a muchos asturianos y asturianas. Y afecta a muchas empresas asturianas, igual que a muchas empresas españolas. Y ahí la Unión Europea ya ha reaccionado poniendo al matón en su sitio, diciéndole que atacar a un país miembro de la Unión Europea es atacar a todos”.

Autónomos

Tras la dependencia llegaron los autónomos. La diputada de Vox, Carolina López, criticó el modelo económico del Ejecutivo autonómico, al que acusó de fomentar el crecimiento del empleo público mientras el número de autónomos continúa reduciéndose. “Hoy en Asturias casi hay tantos funcionarios como autónomos. Hace diez años la diferencia superaba los veinte mil en favor de los autónomos. Esa es la radiografía real de su modelo económico”, señaló.

La diputada afirmó que en Asturias se paga “más que nunca, sin embargo, “tenemos más listas de espera sanitarias que nunca, colegios sin mantenimiento y carreteras llenas de baches”. Y contrató esta situación con la política lingüística: “Dígale a ese hostelero que trabaja doce horas diarias que ahora debe actualizar la carta en llingua. Explíqueselo mirándole a los ojos”.

Frente a las críticas, el presidente del Principado reclamó a la portavoz de Vox propuestas concretas en las que tenga competencia el Gobierno regional y recordó que el escudo social, el cual incluía una medida para prorrogar el pago por módulos que beneficiaba más de 400.000 autónomos, fue rechazado con el votó en contra de PP y Vox.

“Claro que reconozco que se han perdido autónomos, sobre todo en el comercio. Ahí hay una migración, porque se crean en otros ámbitos como el investigador y el técnico. Aunque estoy de acuerdo que no se compensa”, reconoció. Y por ello, explicó, el Principado destinará este año nueve millones para apoyar a este sector.

Aprovechó también Barbón esta intervención para analizar el escenario actual el parlamento asturiano: “De un tiempo a esta parte noto un cambio en este hemiciclo. El señor Queipo cada vez radicaliza más sus discursos, habla más alto y grita más, mientras usted (en alusión a Carolina López) mide mucho más el tono. Alguien podría pensar que son casualidades que el señor Queipo ahora practica en un coro y que usted, al contrario, está aprendiendo a medir con un diapasón. Pero es estrategia. Vox sabe dónde tiene que crecer y el PP tiene miedo al crecimiento de Vox”.

Gestión de residuos

La última batalla de Adrián Barbón fue la gestión de residuos. Adrián Pumares, de Foro, acusó al presidente de “no tener ni idea de qué hacer” con la basura tras siete años de Gobierno y alertó de que Asturias sigue sin plan autonómico de residuos.

El diputado denunció que sigue sin estar decidido qué hacer con el CSR que generará la “plantona” de Gijón y definió la gestión del Gobierno regional en una sola frase: “No enterarse de nada, improvisar y, por supuesto, que sean los asturianos los que paguen sus errores”.

El presidente del Principado aseguró que Asturias tiene un plan para la gestión de los residuos que es, a su vez, “una visión de la gestión de la propia comunidad autónoma”. “Mientras aquí hemos apostado de forma decidida por la gestión pública, que es lo que les molesta (porque le molesta todo lo que le molesta al PP), otras comunidades han apostado por la privatización”, defendió.

Barbón admitió que “el incendio de la ‘plantona’ fue duro” y explicó que se están analizando los avances técnicos para decidir la mejor solución para el CSR. También aseguró que están haciendo “todo lo posible” para que el plan autonómico de residuos esté aprobado este año.