La derecha carga contra el "despropósito" de La Pereda y los socialistas se comprometen a "hacer todo lo que haga falta para que salga adelante"

Los interrogantes sobre el futuro de la térmica de La Pereda no acaban de recibir respuestas, aunque tanto el Gobierno del Principado como el grupo parlamentario socialista, fuerza que lo sustenta junto a Convocatoria por Asturias, han dejado claro que la instalación es fundamental para el futuro de Hunosa. “Se hará todo lo que esté en nuestra mano para favorecer el desarrollo de un proyecto que es clave”, aseguró este miércoles René Suárez, diputado del PSOE en respuesta de una moción de Vox exigiendo responsabilidades y reporbar al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que no salió adelante.

El socialista insistió que se trabaja en la búsqueda de soluciones, analizando la sentencia para subsanar documentación y procedimientos con "rigor técnico y jurídico", todo para garantizar el respeto ambiental y viabilidad económica. Asimismo, reafirmó el compromiso del Principado con un nuevo plan estratégico de Hunosa en I+D+i, geotermia, hidrógeno verde, biomasa y restauración.

Gonzalo Centeno, de Vox, había criticado previamente el “despropósito político, económico y administrativo” que rodea la gestión de esta empresa pública y el proyecto de transformación de la central. En su intervención, reprochó al Ejecutivo autonómico y a la dirección de Hunosa haber impulsado un proyecto que el TSJA considera un cambio sustancial de actividad, sin las garantías técnicas, jurídicas y ambientales exigidas por la normativa, y que ha terminado siendo anulado.

En este contexto, cuestionó el papel del actual presidente de la hullera pública y subrayó el elevado coste que, según dijo, tiene para el contribuyente el mantenimiento de la compañía, tras sucesivas inyecciones de fondos públicos por parte de la SEPI.

El diputado del PP, Rafael Alonso, criticó la "apatía" y la "falta de soluciones prácticas" por parte del Gobierno de Barbón, aunque aseguró que desde su partido apuestan por mantener viva Hunosa. “La Pereda necesita una solución, porque defendemos que es un nudo importante en la viabilidad futura de la empresa, pero ante esta incertidumbre nos encontremos con silencio y apatía”, lamentó.

“Tanto el Gobierno como la empresa pública tienen que ser transparentes. Consideramos que tras una sentencia de esta envergadura no puede haber silencio o excusas, como lleva haciendo el Gobierno desde hace semanas”, apuntó Adrián Pumares, de Foro, quien puso el foco especialmente en el presidente de Hunosa, Enrique Fernández.

Tanto el PP como Foro presentaron enmiendas a la moción, que fueron aceptadas por Vox. Los tres partidos de la derecha fueron los únicos en votar a favor de la iniciativa.

Delia Campomanes, de Convocatoria, criticó que la moción no incluyese ninguna propuesta y recordó que en su partido llevan tiempo defendiendo el futuro de Hunosa, pero que este “no puede depender de una sola instalación”. “Una empresa pública no se puede levantar sobre una sola carta”, sentenció.

Por su parte, Covadonga Tomé, dijo que está a favor de la transición justa, pero en contra de la quema de Combustible Sólido Recuperado (CSR). “La gestión de La Pereda no ha sido adecuada, pero no estamos de acuerdo con la derecha de presentar sus propuestas como una historia de buenos y malos”, añadió.

Turismo y deshaucios

Los grupos parlamentarios sí aprobaron, en cambio, una proposición no de ley del Partido Popular para reforzar la coordinación con los ayuntamientos en materia de inspección turística. La iniciativa, defendida por la diputada Sandra Camino, plantea la creación de un sistema periódico de suministro de información sobre inspecciones y sanciones a establecimientos turísticos en cada concejo, incluyendo solo la identificación del establecimiento y la fecha de la actuación.

También salió adelante una moción de Tomé en materia de deshaucios para instar al Principado a la creación, en colaboración con los ayuntamientos y el Gobierno central, de un portal de vivienda de Asturias como lugar de referencia que aúne los recursos disponibles a nivel municipal, autonómico y estatal y que sea accesible para toda la ciudadanía.

El texto incluía la puesta en marcha de una estructura de apoyo a las oficinas municipales de vivienda que les permita seguir desarrollando, con mayores recursos humanos y materiales la valoración de la situación individual de cada persona, la información actualizada relativa a recursos en materia de vivienda y el acompañamiento en la tramitación.