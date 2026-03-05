Queipo (PP) denuncia “el descalabro absoluto” en la inversión del Principado en 2025 y afirma que el Gobierno solo ejecutó el 56%

El Partido Popular de Asturias considera que los datos de ejecución presupuestaria a diciembre de 2025 constatan su crítica al gobierno del socialista Adrián Barbón, que ven "a la deriva" y con cuentas anuales que resultan "una patraña". El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha cargado este jueves contra la gestión que el Gobierno del Principado hace de sus propios presupuestos, al sostener que la inversión (capítulos 6 y 7) “se quedó en el 56%”, un nivel que calificó de “absolutamente preocupante” y que situó como “el peor dato en al menos 20 años”. “La mitad del presupuesto de inversiones en Asturias no se ejecuta”, ha afirmado, ofreciendo datos de las partidas en la fase de obligado contable.

Queipo ha concretado que, de los 1.061 millones de euros presupuestados para inversiones en 2025, 466 millones “se dejaron sin ejecutar”. A su juicio, esa cifra es “la prueba más sencilla y palpable de que hay un problema muy profundo de gestión en la administración autonómica”, de la que ha responsabilizado directamente al Ejecutivo: “Este es el resultado de la mala gestión de un gobierno que todos los años nos presenta los presupuestos y todos los años hemos dicho que eran irreales”.

Estadística del presupuesto de 2025 / PP

El peor dato en 20 años

El líder popular ha comparado el mismo dato de nivel de ejecución con el de años anteriores para subrayar el deterioro. Según expuso, con los gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces “se prometían 200 millones menos, pero se invertían 200 millones más de lo que hoy se invierte en Asturias”, y con el también socialista Javier Fernández “se cumplía al 94% el presupuesto de inversiones”. “Si se compara con la de hoy, no hay color”, remarcó.

En su balance, evaluó los datos en lo que va de legislatura. “Solo en estos últimos tres años se han dejado sin invertir 1.300 millones de euros que todos los asturianos poníamos a disposición del gobierno y que el gobierno no es capaz de hacer nada con ellos”. Lo definió como “un drama” y advirtió de sus efectos: “Son obras que no empiezan, son ayudas que no llegan, son proyectos que no se inician”.

El dirigente del PP vinculó esa falta de ejecución con impactos directos en la vida cotidiana. “Esto es vivienda que no se construye, son colegios que no se arreglan, son centros de mayores y plazas de residencias para mayores que no existen”, enumeró, antes de insistir en que el problema “no es algo puntual” sino “algo crónico”. “Si un presupuesto no llega a la calle, es un presupuesto que no sirve”, sentenció.

Datos por partidas. / PP

Vivienda y residencias, en mínimos

Queipo desglosó datos por consejerías y entes para reforzar su crítica. Sobre la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, dirigida por Ovidio Zapico (IU), señaló una ejecución del 33% en 2025. “En una comunidad autónoma donde la vivienda es el principal problema, la consejería encargada de poner solución deja sin ejecutar el 70% de su presupuesto”, dijo, y lo cuantificó en “prácticamente 100 millones de euros” sin gastar.

En Derechos Sociales y Bienestar, cifró la ejecución en el 47%, con “más de 23 millones sin ejecutar”, y concluyó: “El escudo social de este gobierno está roto. Es una vergüenza”. El ataque más duro lo reservó para el ERA, el organismo encargado de residencias de mayores. Afirmó que su ejecución inversora fue del 6%, lo que, en sus palabras, equivale a que “el 94% no se ejecuta”. “¿Quién va a dimitir por esto?”, se preguntó.

En su repaso, añadió partidas concretas: en vivienda pública, aseguró que en la Dirección General de Vivienda la inversión para construcción dejó sin ejecutar el 95% y que en promoción de vivienda “el 100% está sin ejecutar”. También sostuvo que las ayudas para el acceso a la vivienda quedaron al 50%. En el ERA, habló de un 98% sin invertir en construcciones y de un 84% sin ejecutar en mobiliario, lo que resumió como “una parálisis absoluta”.

En Educación, recordó que “hay 390 centros de educación pública en Asturias” sobre los que “no se sabe en qué situación están” en materia de seguridad, y afirmó que el 90% de lo destinado a mobiliario “está sin ejecutar” y que en construcción “el 70%” de las obras para centros públicos también está fuera del obligado contable. “Presumen de presupuestos récord, pero aquí lo único que bate récord es la incapacidad para convertir esos presupuestos en soluciones”, ironizó.

Evolución por años. / PP

Reforma de la Administración

Queipo reforzó su ofensiva con un mensaje de claro tono preelectoral, al asegurar que afronta estas cifras “con la preocupación” de quien “con toda probabilidad” tendrá que asumir el Gobierno en 2027 y “poner solución” a lo que definió como “un descalabro absoluto”. El líder del PP asturiano prometió “reestructurar” la administración autonómica en cuanto llegue al Ejecutivo para “acelerar” la gestión y convertir los presupuestos “en resultados”, con “más plazos, más gestión y menos excusas”, al tiempo que exigió a Barbón explicaciones por la baja ejecución y advirtió de que “Asturias no se puede permitir” seguir “a este ritmo” ni “una administración que funcione” con la inversión “paralizada”.

Explicaciones de Barbón

“¿Por qué el Principado de Asturias deja la mitad de sus cuentas sin ejecutar?… Esto requiere una respuesta del propio Presidente del Gobierno”, aseveró. También vinculó la baja ejecución con su propuesta fiscal: “No es justo que se esté exprimiendo a impuestos a los asturianos para que después con ese dinero el gobierno no haga nada”.

Durante el turno de preguntas, Queipo defendió que sus cifras se refieren a los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital, y que se encuentran en la fase de obligado contable (es decir pendientes únicamente de abono). Señaló que el Gobierno “suele” incurrir en “un juego, una trampa” al evaluar los datos de ejecución en otros grados (como la disposición de crédito o la autorización contable) para hacer pasar "intenciones como hechos": “Uno cuando pone la entrada para un piso no tiene el piso; tiene una entrada. Pues esto es exactamente lo mismo”.

El consejero de Hacienda del Gobierno, Guillermo Peláez, había afirmado hace días que el grado de ejecución en el capítulo de obligaciones reconocidas se sitúa en el 62,5%, frente al 60,5% contabilizado en 2024. Y que en el capítulo 6, relativo a inversiones reales, se había alcanzado un 69,1% de ejecución, más de dos puntos por encima del 67% registrado el año anterior. Según Peláez las inversiones adjudicadas superan el 80%, lo que supone un incremento de más de dos puntos respecto a 2024.

Ante la discrepancia, Queipo defendió sus cifras: “Mis cálculos son correctos. El nivel de ejecución es del 56% con los datos que se han hecho públicos”. Añadió que la comparación puede variar según se incluyan o no fondos europeos.