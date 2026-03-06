El llamamiento "a la acción" de la Junta con motivo del 8M: "Defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social"

Un año más, la Junta General del Principado ha renovado su compromiso con “la igualdad entre hombres y mujeres, derecho fundamental y condición imprescindible para una sociedad democrática y justa”. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, 8M, los partidos parlamentarios, a excepción de Vox, han aprobado una declaración conjunta en la que llaman “a la acción”, especialmente “en tiempos de amenazas a la propia democracia”. “La igualdad se aprende, se practica y se garantiza. Defenderla es defender la democracia, la libertad y la justicia social”, dicen.

El escrito reconoce que "la desigualdad de género persiste tanto en el ámbito global como en la realidad más cercana. Es una cuestión estructural que requiere respuestas estructurales por parte de todas las instituciones y el impulso de políticas que avancen hacia una igualdad plena”.

A día de hoy, ejemplifican, las discriminaciones siguen impactando en la vida laboral y económica, la brecha salarial y la penalización de la maternidad, además de limitar las trayectorias profesionales de las mujeres. Por ello, “es esencial reforzar las políticas de igualdad retributiva, impulsar la presencia de mujeres en los sectores estratégicos y de mayor valor añadido, y garantizar la corresponsabilidad en los cuidados mediante medidas que permitan reducir la desigualdad en el reparto del tiempo”.

Defienden también la necesidad de impulsar la presencia y el liderazgo de las mujeres en espacios decisivos, con el objetivo de que sean figuras referentes en el deporte, en la cultura o en los ámbitos profesionales más masculinizados. Porque de esta forma, afirman, se contribuye “a transformar imaginarios colectivos y a construir sociedades más libres e igualitarias”.

En este sentido, los grupos parlamentarios consideran que “la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para avanzar en igualdad”. “La coeducación, la prevención de las violencias y la alfabetización digital crítica permiten formar a una ciudadanía más libre y consciente, garantizando que niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos seguros, igualitarios y libres de estereotipos”.

Recuerdan también en la declaración que, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y los conflictos bélicos, Naciones Unidas elige para este 2026 el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, con el que hace un llamamiento a la acción para derribar las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia.

Asimismo, rechazan la “manifestación más extrema de la igualdad: la violencia contra las mujeres”. De este modo, se comprometen a “mantener y reforzar los recursos de prevención, protección y reparación frente a la violencia machista, consolidar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mejorar la coordinación interinstitucional para ofrecer respuestas efectivas son objetivos inexcusables”.

Alternativa de Vox

Frente a este manifiesto, Vox presentó su propuesta alternativa, que fue rechazada por el resto de grupos. "Un año más vemos cómo los partidos de siempre utilizan a la mujer como arma política. Desde Vox no vamos a respaldar una declaración que procede de un partido que ha convertido el feminismo en un negocio, despilfarrando miles de millones de euros en estructuras, campañas y organismos que no mejoran la vida de las mujeres", defiende su portavoz Carolina López.

La diputada asegura que su partido cree "en un feminismo que enfrenta a la sociedad ni en una política basada en etiquetas ideológicas. Creemos en la igualdad real ante la ley y en la protección efectiva de todas las víctimas" y critica que haya "un silencio absoluto cuando las agresiones provienen de personas que llegan a España desde culturas que denigran a las mujeres".

López también carga contra el PSOE porque "hablan de defender a las mujeres mientras su propio partido acumula casos de cargos denunciados por acoso sexual o laboral y mientras han impulsado leyes que han tenido consecuencias graves para la seguridad de las mujeres".